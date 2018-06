MSN Notizie si rinnova su Android e iOS con tema scuro | sincronizzazione e nuovo nome

MSN Notizie diventa Microsoft Notizie con l’ultimo aggiornamento beta per Android : Il 31 gennaio di quest’anno Microsoft si decise finalmente ad aggiornare la versione in beta dell’app MSN Notizie per Android rinnovando l’interfaccia grafica che ormai era diventata obsoleta e introducendo alcune funzionalità già presenti nella UWP di Windows 10 e Windows 10 Mobile come il supporto al tema scuro. A distanza di svariati mesi, l’app torna ad aggiornarsi nuovamente portando con sè una nuova denominazione: ...