MotoGp Barcellona 2018 : Lorenzo in pole davanti a Marquez e Dovizioso - : Il Campione del Mondo in carica ha anche rischiato di fare la pole, ma nel suo ultimo tentativo lanciato si è trovato davanti la Ducati di Danilo Petrucci , oggi sesto, che lo ha rallentato. Bel ...

MotoGp – Marquez - il ginocchio del salvataggi e la pole di Lorenzo : “dobbiamo fare un upgrade della tuta - Jorge? E’ il più forte” : Le sensazioni di Marc Marquez dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Catalunya: lo spagnolo tra salvataggi miracolosi e avversari competitivi Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la prima pole in rosso per il mariochino. Il ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle rispettivamente il suo futuro e ...

MotoGp – Lorenzo non si ferma più - Marquez scherza sulle cadute e Dovizioso soddisfatto : le impressioni dei piloti post-qualifiche al Montmelò : Lorenzo, Marquez e Dovizioso domani partiranno dalla prima fila della griglia di partenza del Gp di Catalunya: le impressioni dei piloti dopo le qualifiche Jorge Lorenzo segna la sua 40esima pole position in MotoGp, la sua prima con la Ducati, sul circuito di Montmelò. In occasione del settimo appuntamento del Motomondiale è proprio il maiorchino a piazzarsi sulla prima casella in griglia di partenza del Gp di Catalunya, dopo la vittoria del ...

MotoGp Barcellona - Dovi beffa Lorenzo - migliora Rossi. Marquez cade e chiude fuori dai dieci : Turno sfortunato per il campione del mondo in carica, scivolato in curva 10 nelle fasi finali del turno per cui è stato costretto a chiudere anticipatamente la sessione. Giù anche Crutchlow e ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Andrea Dovizioso il migliore nelle PL3 - Valentino Rossi settimo nel ‘combinato’ - Marquez caduto e in Q1 : E’ Andrea Dovizioso il protagonista delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese della Ducati ha ottenuto il miglior crono della sessione e anche del ‘combinato‘ dei tre turni in 1’38″923, precedendo lo spagnolo Maverick Vinales (1’39″012), in sella alla Yamaha (sesto nella ‘combinato‘), ed il britannico Cal Crutchlow ...

MotoGp – Terminate le Fp3 al Montmelò : Dovizioso beffa Lorenzo - Marquez clamorosamente fuori dalla Q2 [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella terza sessione di prove libere del Gp di Catalunya, Marquez in Q1 al Montmelò E’ terminata la terza sessione di prove libere del Gp di Catalunya. Doppietta Ducati in testa, con Dovizioso che beffa il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo, fermando il cronometro sull’1.38.923. Terzo tempo per Maverick Vinales, seguito da un positivo Andrea Iannone e da Cal Crutchlow. Sesto tempo invece per ...