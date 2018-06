MotoGP | GP Catalogna 2018 | gara domenica 17 giugno Come vederla in tv su Sky e TV8

oasport

(Di sabato 16 giugno 2018) Domani,17, si disputerà il GP di, settima prova del Mondiale. La stagione arriva a un momento topico: a Barcellona si preannuncia una grande battaglia per la vittoria, può succedere di tutto e il campionato potrebbe riaprirsi definitivamente. A Montmelò andrà in scena una lotta totale tra diversi piloti che possono puntare al successo. Valentino Rossi vuole stupire ancora una volta, Andrea Dovizioso lottare per il successo con il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo e il rivale n.1 del campionato Marc Marquez. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di, settima tappa del Mondiale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sporte su TV8, in diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Programmazione Sky SportHD...