MotoGp Catalunya | orari e diretta tv Sky e Tv8 | dove vedere la gara

MotoGp Catalunya 2018 - le qualifiche in diretta : Quarta sessione di prove libere e qualifiche sul circuito del Montmelò

MotoGp Catalunya 2018 - Dovizioso si prende le prove libere 3. Risultati e tempi : La terza sessione è finita. Il romagnolo della Ducati è stato il più veloce

MotoGp - GP Catalunya. Moto3 - Canet in testa nelle Libere3 : 1 A. Canet 1:49.002 2 J. MARTIN +0.069 3 A. SASAKI +0.096 4 E. BASTIANINI +0.213 5 N. BULEGA +0.231 6 M. RAMIREZ +0.325 7 M. BEZZECCHI +0.395 8 V. PEREZ +0.453 9 A. MIGNO +0.458 10 J. KORNFEIL +0.518

MotoGp - GP Catalunya. Jorge Lorenzo : 'Vincere il Mondiale? Tutto può succedere' : La vittoria al Mugello non è stato un episodio isolato. Non è stato un colpo di fortuna. La vittoria di Lorenzo al Mugello è il risultato di un processo mentale affrontato da Jorge, che lo ha portato ...

MotoGp - GP Catalunya. Andrea Iannone - scintille in pista con Aleix Espargaró : Chi respira quotidianamente il mondo dei motori, sa che il primo avversario di un pilota è il tuo compagno di box. Arrivare davanti a chi guida la tua stessa moto è il primo metro di misura per valutare se il tuo lavoro sta andando ...

MotoGp - Catalunya : Presentazione Week End 15-16-17 giugno 2018 : Il mondiale della classe regina delle due ruote è volato in Spagna, a una ventina di chilometri da Barcellona, per il GP di Catalunya Dall’Italia, il testimone passa alla Spagna: dal Mugello alla Catalunya per il mondiale della classe regina delle due ruote dove oggi ha inizio il long we della settima tappa stagionale. Nella terra della paella, tra le curve del circuito del Montmeló oggi i piloti sono scesi in pista per le prime due ...

MotoGp - GP Catalunya. Jorge Lorenzo - il nuovo casco ha un riferimento al Mugello : In occasione del GP casalingo in Catalunya, Lorenzo inaugura un nuovo casco molto particolare: è un mix di colori e parole motivazionali, come 'love', 'passion', 'figthing' e l'immancabile 'hammer' ...

MotoGp - GP Catalunya. Rossi : 'Vincere il Mondiale è il mio obiettivo primario' : Dal passaggio di Lorenzo alla Honda al sogno di vincere il decimo titolo Mondiale. Valentino Rossi affronta molti temi interessanti nel giovedì del Montmeló, che apre ufficialmente la settimana del GP ...

MotoGp - GP Catalunya. Tutte le novità del regolamento : Gomme extra per chi passa dalla Q1 alla Q2 I piloti che dalla Q1 passeranno in Q2 avranno a disposizione set aggiuntivi di pneumatici secondo questi criteri: 1, In condizioni di asciutto il pilota ...

MotoGp - Meregalli positivo per il Gp di Catalunya : “potremo guadagnare punti importanti” : Maio Meregalli, team manager della Yamaha, ‘anticipa’ quello che si aspetta dalle due ruote guidate da Valentino Rossi e Maverick Vinales Dopo la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello ed una settimana ricca di colpi di mercato, i piloti si dovranno cimentare in un’altra prova del campionato mondiale di MotoGp, che li vedrà protagonisti questa volta sul circuito di Catalunya. A seguito del buon piazzamento di Valentino Rossi ...

Battaglia agguerrita sul circuito di Montmelò.

MotoGp - GP Catalunya. Se Lorenzo si conferma - Ducati si rinforza : Il fatto che le ultime due volte a Barcellona abbia vinto un italiano forse non dovrebbe illuderci troppo sul risultato della prossima gara. Il binomio Marquez-Honda è comunque il favorito anche su ...

MotoGp - GP Catalunya. Barcellona - Dovizioso in missione recupero : La sfida a distanza tra Marquez e Dovizioso riparte da Barcellona: dopo la caduta del rivale al Mugello, l'italiano ha accorciato il divario in classifica a 29 punti e con una vittoria potrebbe ...

