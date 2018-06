MotoGp Catalogna | Yamaha | Rossi | «Ci giochiamo il 4° posto»

MotoGp - GP Catalogna 2018 : gara (domenica 17 giugno). Come vederla in tv su Sky e TV8. Orari e programma : Domani, domenica 17 giugno, si disputerà il GP di Catalogna 2018, settima prova del Mondiale MotoGP. La stagione arriva a un momento topico: a Barcellona si preannuncia una grande battaglia per la vittoria, può succedere di tutto e il campionato potrebbe riaprirsi definitivamente. A Montmelò andrà in scena una lotta totale tra diversi piloti che possono puntare al successo. Valentino Rossi vuole stupire ancora una volta, Andrea Dovizioso lottare ...

MotoGp Catalogna - Ducati - Dovizioso : «Migliorati grazie a Lorenzo» : BARCELLONA - Buona prova della Ducati e di Dovizioso sull'asfalto di Montmelò. 'Sono molto contento, la prima fila è sempre difficile per me' . Appare rilassato e soddisfatto Andrea, al termine delle ...

MotoGp Catalogna - Ducati - Lorenzo : «Bel momento ma conta vincere» : BARCELLON A - Ormai Lorenzo non si ferma più: 'Sono contento ma la vittoria è più importante che la pole' . La rabbia del Ducatista è stata evidente quando mancavano pochi minuti alla fine delle ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Catalogna 2018 : risultato e classifica delle qualifiche. Pole position di Lorenzo - 3° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo si è aggiudicato la Pole position nel GP di Catalogna della MotoGP. Il pilota della Ducati scatterà dalla prima fila insieme a Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Valentino Rossi partirà invece dalla settima posizione. GP Catalogna 2018: Griglia DI partenza E classifica QUALIFICHE 1 99 Jorge Lorenzo SPA Ducati Team Ducati 342.8 1’38.680 2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.7 1’38.746 0.066 / 0.066 3 4 ...

