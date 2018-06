MotoGP Barcellona | Dovi beffa Lorenzo | migliora Rossi Marquez cade e chiude fuori dai

Griglia di partenza MotoGP/ Gp Catalogna 2018 - la lotta per la pole position (Barcellona Montmelò) : Griglia di partenza MotoGp, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: la lotta per la pole position con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 09:00:00 GMT)

MotoGP - Petrucci stana i rivali dopo le prove libere di Barcellona : “Marquez e Rossi si sono nascosti” : Danilo Petrucci parla dopo le seconde prove libere di Barcellona, il pilota della Pramac soddisfatto di quanto fatto oggi Questo venerdì di prove libere sul circuito di Barcellona si conclude con il miglior tempo di Jorge Lorenzo. In vista del settimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, il pilota della Ducati (reduce da un’importante vittoria al Mugello) segna il crono migliore ed anticipa Iannone e Vinales. Danilo Petrucci, ...

MotoGP – Terminate le FP1 a Barcellona : Valentino Rossi è una furia - le Ducati lo braccano [FOTO] : Termina la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, il più veloce è Valentino Rossi, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Lorenzo Comincia benissimo il fine settimana di Barcellona per Valentino Rossi, il Dottore chiude al comando la prima sessione di prove libere sul circuito del Montmelò fermando il crono sull’1:39.456. Una prestazione che fa sorridere l’intero team Yamaha, visto anche il gap di tre decimi rifilato ...

MotoGP - Test Barcellona 2018 : tutti in pista lunedì 18 giugno. Programma - orari e tv : lunedì 18 giugno il Circus del Mondiale 2018 di MotoGP, reduce dal settimo round iridato sul tracciato del Montmeló, resterà un’altra giornata sul tracciato catalano per una sessione di Test ufficiale che coinvolgerà i team. La pista di Barcellona, viste le sue caratteristiche, è sempre stata ideale per girare e mettere anche alla “frusta” le moto, richiedendo molto da ogni punto di vista: potenza, accelerazione e guidabilità. ...

MotoGP - Gp Barcellona Conferenza Stampa : Marquez - 'Non sento l'esigenza di cambiare squadra' : L'ultima gara non è stata facilissima per il campione del mondo in carica, ma il vantaggio in classifica continua ad essere importante. Dal prossimo anno Marquez avrà un nuovo compagno di squadra: ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : la Ducati a Barcellona per vincere - Valentino Rossi punta al podio : Dalle colline toscane del Mugello alla calda ed assolata Catalogna. Il Circus del Motomondiale fa rotta verso il circuito del Montmelò (Spagna), settimo round della stagione, e nella classe regina si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi. La situazione di classifica è rovente: cinque piloti racchiusi in 31 punti. Il leader è sempre lui, Marc Marquez, ma lo spagnolo, alfiere della Honda, dopo i tre successi consecutivi di Austin, ...

MotoGP - GP Catalunya. Barcellona - Dovizioso in missione recupero : La sfida a distanza tra Marquez e Dovizioso riparte da Barcellona: dopo la caduta del rivale al Mugello, l'italiano ha accorciato il divario in classifica a 29 punti e con una vittoria potrebbe ...

MotoGP – Dovizioso predica calma : “andiamo a Barcellona carichi - ma dobbiamo essere lucidi” : Dovizioso carico e pronto a conquistare punti preziosi in Spagna: le sensazioni del forlivese alla vigilia del Gp di Catalunya Il Ducati Team arriva sul circuito del Montmeló per il GP di Catalunya. Dopo la splendida doppietta di domenica scorsa al Mugello, i piloti del Ducati Team affrontano ora la settima gara della stagione, in programma questo weekend sulla pista spagnola di Montmeló, nei pressi di Barcellona. Il lunghissimo rettilineo e i ...

MotoGP Yamaha - Rossi : «A Barcellona andrà meglio rispetto al Mugello» : ROMA - Valentino Rossi è tornato dalla gara del Mugello con un bel podio e il secondo posto inclassifica generale. In pesarese però sa che per essere competitivo in ogni Gran Premio per la vittoria è ...

MotoGP – Gp di Spagna - domani la conferenza piloti : i nomi dei protagonisti a Barcellona : Da Valentino Rossi a Joan Mir: i piloti che saranno protagonisti domani in conferenza stampa a Barcellona Tutto pronto per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I piloti tornano in Spagna, questa volta Barcellona, per il Gp di Catalunya. In terra catalana si prospetta una sfida appassionante, con Jorge Lorenzo carico a molla dopo la sua prima vittoria in Ducati conquistata al Mugello e Marc Marquez, suo futuro compagno di squadra, ...

MotoGP GP Catalunya. A Barcellona chi sarà l'antagonista di Marquez? : Marc Marquez arriva a Barcellona da favorito, nonostante la caduta del Mugello che ha accorciato la classifica e riaperto il campionato. A scommettere su di lui non si sbaglia quasi mai, perché ci ...

MotoGP - Pedrosa si gode la gara di casa : “il Gp di Barcellona è sempre speciale - mi aspetto una grande atmosfera” : Dani Pedrosa ha parlato in vista del Gp di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Ultima stagione in Honda per Dani Pedrosa, che l’anno prossimo verrà sostituito da Jorge Lorenzo. Non è il momento però di pensarci, c’è il Gp di Barcellona da vivere tutto d’un fiato, provando a conquistare un risultato positivo che avrebbe il sapore della rivincita. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha parlato al sito della Honda, ...

MotoGP - Marquez ha le idee chiare in vista del Gp di Barcellona : “scendiamo in pista per prenderci almeno il podio” : Marc Marquez ha espresso le proprie sensazioni in vista del Gp di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Dimenticata la gara del Mugello, chiusa lontanissimo dal vertice per colpa di una caduta, Marc Marquez si concentra adesso sul Gp di Barcellona. Lo spagnolo ha in mente di riscattare la deludente gara italiana, provando ad arpionare un podio che gli permetterebbe di difendere la propria leadership nella classifica piloti. / ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Barcellona. Il trionfo nel 2017 il ricordo più dolce : Dopo le emozioni del GP d’Italia, al Mugello, il Circus del Motomondiale e della MotoGP fa rotta verso la Spagna, in Catalogna, per il settimo round iridato. Sul circuito del Montmeló ci si aspetta molto dalla Ducati. La Rossa, reduce dalla doppietta sull’asfalto toscano, vuol riconfermarsi anche lungo il nastro d’asfalto catalano. In particolare le attenzioni sono per Andrea Dovizioso. Il forlivese, secondo alle spalle del ...