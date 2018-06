MotoGp – Ancora lei! Maura Higgins è tornata | una Monster Girl da ‘sballo’ al Montmelò

MotoGp – Vinales sorridente al Montmelò : “sono contento - ma dobbiamo ancora migliorare” : Le sensazioni di Maverick Vinales al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya: lo spagnolo della Yamaha positivo e fiducioso E’ terminata da qualche minuto la seconda sessione di prove libere del Gp di Catalunya, che ha visto Jorge Lorenzo piazzarsi in testa alla classifica dei tempi, davanti a tutti i suoi rivali. Positivo secondo tempo per Iannone, seguito da un buon Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha ...

MotoGp - Daniel Pedrosa : “Non posso ancora svelare ciò che farò. Ero a conoscenza della decisione della Honda” : “Mi scuso con voi ma ancora non ho le idee chiare per dirvi cosa farò. Ho alternative e non escludo alcuna opzione (Yamaha Petronas, ritiro ecc.). Inaspettata la decisione della Honda nei miei confronti? No, avevo inteso quale sarebbe stata l’evoluzione del mio accordo. Già da qualche tempo sto facendo le mie valutazioni, guardando al futuro”. Con queste parole Daniel Pedrosa ha espresso la propria posizione, dopo che la Honda ...

MotoGp - Petrucci show : “mi son sentito come i… cornuti. La firma con Ducati? Ancora non c’è stata” : Danilo Petrucci ha parlato del suo passaggio in Ducati, sottolineando come Ancora la firma sul nuovo contratto non sia Ancora arrivata Manca Ancora tanto alla fine della stagione di MotoGp, ma Danilo Petrucci non può fare a meno di pensare di aver raggiunto l’obiettivo di una vita. Il pilota ternano infatti si è guadagnato la possibilità di guidare la Ducati ufficiale, prendendo il posto di Lorenzo che, dall’anno prossimo, passerà ...

MotoGp - GP Catalogna 2018 : Mondiale nelle mani di Marquez - ma classifica accorciata. Tutto ancora in gioco : Dopo il sorprendente Gran Premio del Mugello e l’ancor più sorprendente settimana di mercato piloti, il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per il secondo dei quattro appuntamenti in terra spagnola, più precisamente al Montmelò di Barcellona per il Gran Premio di Catalogna. Una gara che, dopo quanto successo nello scorso weekend, assume un valore ulteriore, con una classifica generale che, improvvisamente, si è riaperta, dopo che Marc Marquez ...

MotoGp Mugello 2018 - ancora Iannone nelle libere 2. Risultati e tempi : L'abruzzese si ripete dopo l'exploit del pomeriggio Motogp Mugello 2018, orari tv , diretta Sky e Tv8, Il calendario della Motogp 2018 CLASSIFICA PILOTI - COSTRUTTORI

MotoGp - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Comanda ancora Andrea Iannone! Marquez è terzo - Andrea Dovizioso 12° : C’è ancora Andrea Iannone al comando della classifica dei tempi al termine delle prove libere 2. Il pilota della Suzuki, dopo aver chiuso in testa la sessione del mattino, si è ripetuto nel pomeriggio, abbassando il limite fino al tempo di 1’46?735. Un crono notevole, ottenuto con una combinazione di gomma dura-morbida, a pochi decimi dalla pole dello scorso anno e al record dello stesso Andrea, che la dice lunga su quanto bene si trovi su ...

MotoGp – Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia : “contento - ma c’è ancora qualcosina da fare” : Michele Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia: il collaudatore Ducati parte subito forte al Mugello Ottima prestazione di Michele Pirro oggi nella prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il pilota Ducati, che corre al Mugello grazie ad una wild card, ha chiuso le Fp1 italiane al secondo posto, dietro solo al connazionale Andrea Iannone, che lo ha beffato nel finale. LaPresse/Alessandro La Rocca Intervistato dai microfoni ...

MotoGp - GP Italia : la rimonta di Dovizioso riparte ancora dal Mugello : Tutto cominciò al Mugello, il circuito che ospiterà la prossima tappa del Motomondiale. L'anno scorso partì da qui la sfida di Andrea Dovizioso a Marc Marquez. Con la prima vittoria del 2017, seguita ...

MotoGp Honda - Marquez : «Bene il vantaggio - ma siamo ancora all'inizio della stagione» : Ha aggiunto il campione del Mondo. CALENDARIO CLASSIFICA Honda Marquez Mugello Tutte le notizie di Moto Gp Per approfondire

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Crediamo ancora nel Mondiale» : MONDIALE Dovizioso rimane molto fiducioso anche sulle proprie chance mondiali: ' Ci crediamo, ci dobbiamo credere fino alla fine, però il bello del nostro sport è che in ogni gara può succedere di ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Credo ancora nel Mondiale» : ROMA - Alla presentazione del suo nuovo libro 'Asfalto', Andrea Dovizioso ha parlato ai microfoni di Sky sulle proprie possibilità di rimanere in lotta per il Mondiale: ' Il GP del Mugello quest'anno ...

MotoGp – Dovizioso ci crede ancora - dalla lotta per il titolo al futuro compagno : “sono curioso anch’io” : Andrea Dovizioso, la lotta per il titolo Mondiale e il suo futuro compagno di squadra: il forlivese della Ducati ci crede ancora E’ stata presentata ieri l’autobiografia di Andrea Dovizioso, Asfalto. Il pilota della Ducati ha autografato ieri diverse copie del suo libro per alcuni tifosi, per poi raccontare anche le sensazioni con le quali arriva al prossimo Gp, quello del Mugello, dopo due pesanti zero: “credo che il Mugello ...

MotoGp Ancora Marquez-Dovizioso nel warm up di Le Mans : Il duello è sempre quello, che si rinnova anche nella sessione pre gara del GP di Francia. Sulla pista di Le Mans, infatti, il più veloce del, warm up è Marquez, che con la Honda segna il tempo di ...

Diretta MotoGp / Streaming video SKY - prove libere FP2 live : Marquez ancora veloce! (GP Francia 2018 Le Mans) : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Francia 2018 Le Mans: cronaca e tempi delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 18 maggio).(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:13:00 GMT)