Moto3 | GP Catalogna 2018 | prove libere 3 Miglior tempo per Aron Canet davanti a Martin

oasport

: #Moto3 Seguite con noi la DIRETTA #LIVE delle prove libere 3 della minima cilindrata dove gli italiani puntano a ce… - OA_Sport : #Moto3 Seguite con noi la DIRETTA #LIVE delle prove libere 3 della minima cilindrata dove gli italiani puntano a ce… - OA_Sport : Marco #Bezzecchi è il più veloce nella FP2 del #CatalanGP della #Moto3 alle sue spalle #Kornfeil #Oettl e #Antonelli - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA LIVE della FP2 della #Moto3 del #CatalanGP Gli italiani vanno alla caccia di #Martin -

(Di sabato 16 giugno 2018)(Honda Estrella Galicia) è il più veloce nella terza sessione didel Gran Premio didella. Lo spagnolo ha chiuso il turno con ildi 1:49.002 precedendo di 69 millesimi il connazionale Jorge(Honda Gresini) che è stato protagonista della FP3 in due modi. All’inizio per ilfatto segnare, che sembrava impossibile da raggiungere per tutti, al termine, invece, per una caduta in curva 2 che lo ha messo fuori dalla lotta. Il pilota classe 1998, infatti, è stato protagonista di un highside che lo ha sbalzato prima sulla sua moto poi sull’asfalto. Niente di grave per lui, ma sessione rovinata. In terza posizione a 96 millesimi si è classificato il giapponese Ayumu Sasaki (Honda Petronas) mentre è quarto il nostro Enea Bastianini (Honda Leopard) a 213 che, dopo un avvio di weekend complicato, ha saputo tornare ai piani ...