Moto2 | GP Catalunya pole a sorpresa di Quartararo

sport.sky

: C'è una sorpresa francese in #Moto2 Prima POLE nella categoria per il classe '99 #Pecco 4° #Oliveira 17° 1?… - SkySportMotoGP : C'è una sorpresa francese in #Moto2 Prima POLE nella categoria per il classe '99 #Pecco 4° #Oliveira 17° 1?… - Motori_VAVEL : Moto2, Gp di Catalunya - Sorpresa Quartararo, che beffa tutti!: Il francese sorprende tutti e conquista la prima po… - Bologna_VAVEL : Moto2, Gp di Catalunya - Sorpresa Quartararo, che beffa tutti! -

(Di sabato 16 giugno 2018) Et voilà, ladellaè l'ex enfant prodige della Moto3. Che risorge dalle nebbie di una classifica inesistente per le prime tre gare con unaposition che prende tutti in contropiede. ...