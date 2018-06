Moto2 | Bagnaia | ' Siamo in 4 per la vittoria'

Moto2 – Quartararo sorprende al Montmelò - il francese è il poleman del Gp di Catalunya : Bagnaia primo tra gli italiani : Fabio Quartararo sul circuito di Montmelò compie un’impresa e viene incoronato poleman del Gp di Catalunya Dopo la pole position di Jorge Lorenzo in MotoGp, arriva dalla Moto2 l’impresa di Fabio Quartararo sul circuito di Montmelò. In occasione del settimo appuntamento del campionato mondiale della classe 250 è il pilota francese che si piazza nella prima casella in griglia di partenza del Gp di Catalunya ed interrompe la striscia di ...

Moto2 - GP Catalogna 2018 : risultato e classifica qualifiche. Sorpresa Fabio Quartararo in pole position. Francesco Bagnaia quarto : Sarà Fabio Quartararo a partire dalla prima posizione nel GP di Catalogna di Moto2. Il francese ha sorpreso tutti prendendosi la sua prima pole position della carriera in questa categoria. Il pilota del team Speed Up è stato il più veloce quest’oggi al Montmeló: il suo 1’43″474, arrivato al termine di una serie di giri veloci, si è rivelato insuperabile per gli altri. Alle sue spalle i favoriti per la gara, a cominciare da Alex ...

Moto2 - GP Catalogna 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Francesco Bagnaia detta il passo - Marquez e Schrotter in scia : È ancora Francesco Bagnaia il più veloce nel GP di Catalogna di Moto2. L’italiano, dopo aver chiuso la prima giornata col miglior tempo, si è ripetuto all’inizio del sabato, nell’ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche (15.05). Il suo 1’43″560 è stato irraggiungibile per gli altri e rende Pecco il favorito in vista della lotta per la pole. Ma anche in ottica gara il pilota dello Sky Racing Team VR46 ...

Moto2 - Catalunya : Bagnaia svetta nelle prime prove : Piglio giusto a Barcellona per Francesco Bagnaia con lo Sky Racing Team VR46 ha iniziato bene il Gran Premi Monster Energy de Catalunya: suo il miglior tempo in 1'44"225 della prima sessione di prove ...

Moto2 - GP Catalogna 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Alex Marquez firma il miglior tempo - Francesco Bagnaia è nono : C’è Alex Marquez davanti a tutti dopo la seconda sessione di prove libere del GP di Catalogna di Moto2. Lo spagnolo ha chiuso i quaranta minuti del pomeriggio con il tempo di 1’44″340, confermando il suo ottimo feeling con il tracciato di casa (Cervera è a circa 100 km dal Montmeló). Il pilota del team Marc VDS è risultato convincente anche in ottica passo gara, proponendosi come uno dei favoriti, sebbene non sia suo il miglior ...

Moto2 - GP Catalogna 2018 : prove libere 1. Francesco Bagnaia parte nel migliore dei modi - ma al Montmelò regna l’equilibrio : Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) domina la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della Moto2, mettendo in mostra ottima velocità nel giro secco, ma allo stesso tempo costanza di prestazioni, con un filotto di giri decisamente competitivi. Il pilota torinese, leader della classifica generale della classe mediana, ha fatto segnare il tempo di 1:44.225, staccando di 115 millesimi il tedesco Marcel ...

Moto2 - GP Catalogna 2018 : Francesco Bagnaia riparte da Barcellona. Alex Marquez gioca in casa : Il Motomondiale torna in Spagna per il secondo appuntamento in terra iberica. Stavolta si correrà in Catalogna, sul circuito del Montmeló. Da lì riparte la corsa verso il titolo di Francesco Bagnaia, leader del Mondiale di Moto2. Pecco è reduce da un weekend complicato al Mugello, dove ha dovuto lottare con problemi al braccio che lo hanno fortemente limitato ma che non gli hanno impedito di terminare la gara ai piedi del podio, portando a casa ...

Moto2 - Bagnaia : «Ci aspetta Barcellona dove siamo stati molto forti nei test» : TORINO - Pecco Bagnaia può ritenersi soddisfatto della sua gara al Mugello anche se non ha centrato il podio, soprattutto alla luce del problema al braccio. Con il quarto posto infatti il pilota dello ...

Moto2 - Mugello : Bagnaia 4° resta leader del mondiale : Non è arrivato il podio, ma in compenso sono arrivati 13 preziosi punti per la classifica di campionato. Al Gran Premio d'Italia Oakley del Mugello Francesco Bagnaia conclude quarto e conserva la ...

Moto2 Mugello - sprint vincente di Oliveira; Baldassarri 2° - Bagnaia 4° : ... con Baldassarri terzo a 27 punti, mentre Mir, al secondo podio consecutivo è quinto a 47 lunghezze: non poche, ma il campione del mondo della Moto3 è in grande crescita, non bisogna considerarlo ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Italia 2018 : Francesco Bagnaia mantiene la vetta - Miguel Oliveira si avvicina : Francesco Bagnaia mantiene la vetta della graduatoria iridata della Moto2, dopo il round del Mugello (Italia). Tuttavia, visto il quarto posto del centauro Italiano, il vincitore del GP Miguel Oliveira, in sella alla KTM, recupera dei punti ed ora è a -13. Lorenzo Baldassarri è terzo a 27 lunghezze da “Pecco“. Classifica Mondiale Moto2 2018 1 Bagnaia Francesco ITA 111 2 13 13 Oliveira Miguel POR 98 3 27 14 BALDASSARRI Lorenzo ITA ...

Moto2 - GP Italia 2018 : risultati e classifica della gara. Il trionfo di Oliveira davanti a Baldassarri. Bagnaia è quarto - cade Pasini : Che gara signori! Il sesto round del Mondiale 2018 della Moto2, sul tracciato del Mugello (Italia), ha regalato tantissime emozioni. Al termine di una lotta infinita, ha la meglio il portoghese della KTM Miguel Oliveira che, in un arrivo in volata, precede il nostro Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) e lo spagnolo Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS). Amara caduta per Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), quando era in testa alla corsa. Il leader del ...

Moto2 - Bagnaia : 'Pasini e Marquez? Forti - ma noi ci siamo' : ... entrambi fiduciosi in vista della gara che scatterà alle 12:20 , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, . Bagnaia: "Passo gara consistente" Leader del Mondiale, per Francesco Bagnaia l'obiettivo sarà ...

Moto2 - GP Italia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Mattia Pasini il più veloce ma che equilibrio! Francesco Bagnaia insegue : È stato Mattia Pasini il più veloce nelle prove libere 3 di Moto2 del GP d’Italia. Il pilota Italiano ha stampato un bel giro in 1’52″068, un tempo rivelatosi inattaccabile da parte di tutti gli altri. Un crono che, soprattutto, proietta Pasini come il naturale favorito per le incertissime qualifiche di oggi, su un circuito su cui il 32enne riminese ha trionfato lo scorso anno. Qualifiche incerte, perché in testa alla ...