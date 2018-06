Moto sesta e settima fila per le Aprilia : ANSA, - ROMA, 16 GIU - Nel gran premio di Catalogna, settima prova del mondiale MotoGP, Aleix Espargaró scatterà domani dalla sesta fila dello schieramento. Il suo compagno di squadra Scott Redding ...

LIVE Motocross - GP Germania MXGP 2018 in DIRETTA : Herlings domina gara-1. Cairoli chiude in sesta posizione : Tutto pronto a Teuschenthal per il Gran Premio di Germania della MXGP. Sul 1540 metri del tracciato tedesco vivremo le due manche che, con molta probabilità riproporranno l’eterna sfida tra il leader della classifica generale, Jeffrey Herlings, ed il nostro Tony Cairoli. I due contendenti sono divisi da 29 (quindi ormai più di una gara) e per il nostro portacolori è tempo di porre fine al dominio del giovane rivale olandese. L’inizio ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Marc Marquez il più veloce davanti a Dovizioso e Vinales. Valentino Rossi chiude in sesta piazza : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez sempre in vetta anche nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla Honda, ha ottenuto il miglior tempo di 1’32″476 precedendo un ottimo Andrea Dovizioso (Ducati) di 0″025 e la Yamaha di Maverick Vinales di 0″067. C’è da dire che sia Marquez che Vinales hanno stampato crono molto rapidi, non cambiando mai la media al ...

Roma - morta in Moto sull'Ostiense : 'Elena uccisa dalla strada dissestata' : 'Era un sogno di ragazza, ora non c'è più per colpa di quelle maledette radici, può essere andata solo così, ho visto le foto, si notano gli avvallamenti sull'asfalto, la strada dissestata'. A parlare ...

MotoGP; GP Americhe 2018 : Marc Marquez infila la sesta ad Austin. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso ai piedi del podio. Risultato e classifica : Il Gran Premio delle Americhe della MotoGP 2018 va, non a sorpresa, a Marc Marquez (Honda). Il campione del mondo in carica, infatti, centra il sesto successo sul COTA – Circuit of the Americas in altrettante apparizioni nella classe regina e si rilancia dopo le polemiche di Termas de Rio Hondo. Lo spagnolo ha condotto la gara senza problemi sin dall’avvio. Il numero 93 ha iniziato a fare il suo ritmo e ha letteralmente preso il ...

Motorola lancia i Moto G di sesta generazione - tre modelli per la prima volta con display 18 : 9 : Pochi giorni fa Motorola ha annunciato l’arrivo della sesta generazione dei Moto G, la sua famiglia di smartphone dedicata alla fascia medio-bassa del mercato divenuta celebre fin dalla prima generazione per l’ottimo rapporto qualità prezzo, con 3 modelli che si presentano con display 18:9 (prima volta per il brand americano) ed un design simile a quello del Moto X4 arrivato sul mercato a fine autunno. Moto G6 Plus è il modello ...

Moto : sesta pole Marquez in Gp Americhe : ANSA , ROMA , 21 APR sesta pole position di fila per lospagnolo Marc Marquez nel Gp delle Americhe di Motociclismo,terza prova del mondiale classe MotoGp. Il campione del mondo incarica, con la sua Honda, ha fatto segnare il tempo di 2.03.658.Prima fila anche per Maverick Vinales con la Yamaha , +0.406, ,secondo, e terzo per Andrea Iannone , Suzuki, +0.551, . In ...