Mosca | taxi travolge otto pedoni

(Di sabato 16 giugno 2018) Momenti di paura e di tensione adove in pieno centro unha travolto alcuni. Un uomo alla guida di unavrebbe centrato un gruppo di persone che si trovavano a circa 200 metri dalla Piazza Rossa, più precisemente in via Ilinka. Immediato l'arrivo delle forse dell'ordine sul posto. Secondo le ricostruzioni di quanto accaduto non ci sarebbero vittime ma alcuni feriti. Le persone coinvolte sarebbero. La polizia ha fatto sapere che si tratterebbe di un incidente.Intanto sul luogo dell'impatto sono arrivati le ambulanze e i vigili del fuoco. La zona è stata transennata. Di fatto nelle ultime ore proprio i Mondiali di Russia erano stati messi nel mirino dall'Isis che ha minacciato attentati nel corso del Mondiale. La notizia ha immediatamente fatto pensare ad un attentato ma di fatto a quanto pare si tratta di un incidente. L'uomo alla guida è stato arrestato.