Mosca | taxi sulla folla | feriti 8 messicani | fermato l' autista

(Di sabato 16 giugno 2018) Incidente nel centro di: unha investito dei pedoni ferendo 8 tifosi, giunti sul posto per assistere domani alla partita Germania-Messico valida per i Mondiali di Russia 2018. Per qualche minuto si è temuto l’attacco terroristico, considerato che proprio nei giorni scorsi l’Isis ha minacciato la Russia e Putin, ma la polizia sottolinea come l’ipotesi sia stata subito scartata.Secondo la prima ricostruzione, infatti, l’avrebbe perso il controllo delper motivi in via di accertamento e dopo aver colpito un segnale stradale sarebbe poi finito. Il conducente, un 28enne Kirghizistan è statoper essere interrogato.La polizia, intanto, ha aperto un’inchiesta poiché dopo l’investimento, il conducente avrebbe tentato di fuggire, ma alcuni agenti, con l’aiuto dei passanti lo avrebbero bloccato. L’atto non sarebbe dunque volontario, ma il ...