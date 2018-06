: Mosca, taxi su folla: 7 feriti - autista fermato dopo fuga #Mosca - MediasetTgcom24 : Mosca, taxi su folla: 7 feriti - autista fermato dopo fuga #Mosca - Agenzia_Ansa : Taxi travolge pedoni a Mosca, 7 feriti. 'Atto non intenzionale'. Testimone, 'era ubriaco'. Coinvolti tifosi messica… - SkyTG24 : #UltimOra Paura a #Mosca, taxi falcia pedoni in centro città. Nessuna vittima ma sette feriti. La polizia parla di… -

Momenti di paura in centro a. Unha investito un gruppo di pedoni a circa 200 metri dalla Piazza Rossa. Non ci sono vittime, ma sono almeno sette, forse 8 i. Secondo la polizia, che ha arrestato il conducente e diffuso la patente di guida del tassista con generalità e foto, l'uomo ha perso il controllo del'auto. La strada che è nel cuore di, a pochi passi dal Cremlino e dagli uffici del presidente- è stata transennata. La capitale russa è invasa dai turisti in Russia per il Mondiale di calcio.(Di sabato 16 giugno 2018)