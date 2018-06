Morto lo chef statunitense Anthony Bourdain - aveva cucinato anche per Obama : Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di suicidio quello avvenuto la notte di venerdì 8 giugno presso un hotel francese. Lo chef si trovava in loco per girare le scene di un suo programma 'Parts Unknown', noto anche in Italia come 'Cucine segrete'. A trovarlo privo di vita è stato il suo amico Eric Ripert, anche lui chef francese. Ecco la dichiarazione della CNN: 'È con immensa tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega ...

Anthony Bourdain Morto - l’ultima intervista dello chef : “La felicità di essere un papà e di aver incontrato una persona forte come Asia” : La sua ultima intervista l’aveva rilasciata a People, che l’ha ripubblicata nel giorno della sua morte. Anthony Bourdain si è tolto la vita in una camera d’albergo in Francia, dove si trovava per girare il suo programma, Parts Unkown. “Quando è nata mia figlia ho sentito la responsabilità e il dovere di provare almeno a vivere. Mentre prima c’erano state volte in cui avevo pensato ‘ho avuto una buona vita, ...

Morto suicida lo chef Anthony Bourdain - compagno di Asia Argento. Le reazioni : Lo chef di fama internazionale Anthony Bourdain si è suicidato. Lo riferisce la Cnn. Aveva 61 anni. Bourdain, sentimentalmente legato ad Asia Argento, si trovava in Francia per un episodio del programma tv che conduceva sulla Cnn. A trovarlo Morto nella sua camera d’albergo la mattina dell’8 giugno è stato il suo amico Eric Ripert, uno chef francese. “E’ con estrema tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e ...

