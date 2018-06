Morti sospette nell’ospedale di Piombino | per 10 accusata l’infermiera 

meteoweb.eu

: RT @UnioneSarda: Dieci #morti sospette in ospedale: infermiera #killer a processo per omicidio - DeriuRegina : RT @UnioneSarda: Dieci #morti sospette in ospedale: infermiera #killer a processo per omicidio - UnioneSarda : Dieci #morti sospette in ospedale: infermiera #killer a processo per omicidio -

(Di sabato 16 giugno 2018) La Procura di Livorno ha chiuso le indagini sulla vicenda delleanomale avvenute tra il 2014 e il 2015 all’ospedale diin cui la principale indagata, per omicidio volontario aggravato, è l’infermiera Fausta Bonino a cui il pm Massimo Mannucci attribuisce la responsabilità di 10 decessi. Secondo le accuse l’infermiera avrebbe pianificato la morte di pazienti in precarie condizioni nel reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale somministrando un farmaco anticoagulante, probabilmente eparina anche laddove non fosse prescritto o fosse in sovradosaggio. In base a perizie, in 10 decessi esaminati emergerebbe un nesso tra l’iniezione di eparina, la presenza della Bonino in reparto e leavvenute poche ore dopo la somministrazione degli anticoagulanti. All’inizio della vicenda giudiziaria erano 14 lesu cui gli ...