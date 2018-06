Morte in diretta | stella fatta a pezzi da un buco nero

Massimo Di Cataldo e la sorella Francesca/ Piangono in diretta per video sulla Morte del padre (Ora o mai più) : Massimo Di Cataldo e la sorella Francesca in lacrime a Ora o mai più per video omaggio al padre: “Il nostro maestro”. Il filmato sull'esibizione a Carramba che sorpresa(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:36:00 GMT)

Morte in diretta. Così il buco nero ha mandato in brandelli una stella : E' stata questa la fine di un a stellina a 150 milioni di anni luce da noi, osservata da un team internazionale con un rete di radiotelescopi sparsi in tutto il mondo. Nel corso di una campagna di ...

“Preferisco così”. Morte Alessandra Appiano - parla Eleonora Daniele. Quel brutto presagio spiegato in diretta… : La Morte di Alessandra Appiano ha scioccato tutti. La scrittrice e autrice tv, 58 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di Milano e, stando alla ricostruzione degli inquirenti, si è trattato di un suicidio. Probabilmente per depressione. Tantissimi i messaggi sui social di amici e colleghi che, appena ha iniziato a circolare la notizia, stentavano a crederci. E invece la Appiano, premio Bancarella nel 2003 con il suo primo ...

BRITAIN’S GOT TALENT - Morte IN DIRETTA SFIORATA/ Video : l’illusionista Matt Johnson rischia di annegare in tv : Illusionista rischia MORTE in DIRETTA tv in Inghilterra: Matt Johnson salvo in extremis a Britain's Got TALENT, cercava di liberarsi da un cubo d'acqua in cui era immersa la sua testa(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:03:00 GMT)

Il Confine - miniserie Rai 1/ Diretta e anticipazioni ultima puntata : la Morte inaspettata di Bruno e Franz : Il Confine anticipazioni del 16 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. I tre protagonisti si rivedranno ancora una volta: la guerra li terrà ancora lontani?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 23:21:00 GMT)

IL CONFINE - MINISERIE RAI 1 / Anticipazioni seconda puntata e diretta prima : la Morte di Ruggero : Il CONFINE, prima tv Rai 1. Anticipazioni seconda puntata (16 maggio 2018): due anni dopo, Franz diserta. Sarà Bruno ad aiutarlo, non prima di aver sposato Emma.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:17:00 GMT)

La giornalista a tu per tu con la Morte : i cecchini israeliani la prendono di mira prima della diretta tv e lei rischia grosso : “mirare ai giornalisti non cancellerà i problemi che ci sono a Gaza”. È il tweet che ha pubblicato la giornalista di Al Jazeera, Hoda Abdel-Hamid, dopo che il proiettile di un cecchino israeliano l’aveva sfiorata poco prima di una diretta televisiva da Gaza. “Sono abbastanza sicura che i cecchini sappiano a chi stanno mirando” ha scritto ancora su Twitter. L'articolo La giornalista a tu per tu con la morte: i ...

IL CAPITANO MARIA - FICTION/ Anticipazioni 14 maggio e diretta : il mistero sulla Morte di Guido : Il CAPITANO MARIA Anticipazioni del 14 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Luce scopre il mondo nascosto degli hacker grazie a Filippo; MARIA scopre un segreto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:39:00 GMT)

LE IENE SHOW/ Diretta e servizi : i misteri dietro la Morte di Marco Vannini : Le IENE SHOW tornano in onda oggi, domenica 13 maggio 2018, in prima serata su Italia 1: tra i servizi della serata la morte di Marco Vannini e la storia degli ospiti di San Patrignano.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:28:00 GMT)