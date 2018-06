Morta Noemi Carrozza stella del nuoto sincronizzato L' atleta 20enne vittima di un

Nuoto sincronizzato - lutto in casa Italia : Morta la 21enne Noemi Carrozza - azzurra in molte occasioni : Una tragica notizia ha travolto il mondo del Nuoto sincronizzato Italia no. Purtroppo Noemi Carrozza è morta a causa di un incidente in motorino . La ragazza, che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 11 settembre, era tesserata per la ...

Nuoto sincronizzato - lutto in casa Italia : Morta la 21enne Noemi Carrozza - azzurra in molte occasioni : Una tragica notizia ha travolto il mondo del Nuoto sincronizzato Italiano. Purtroppo Noemi Carrozza è morta a causa di un incidente in motorino. La ragazza, che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 11 settembre, era tesserata per la società romana All Round. La sincronette aveva rappresentato l’Italia in molteplici competizioni internazionali giovanili tra cui anche i Mondiali juniores ma l’abbiamo ammirata anche ai Giochi Europei di Baku 2015. ...