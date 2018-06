: #Montagna, incidenti:morti due alpinisti - CyberNewsH24 : #Montagna, incidenti:morti due alpinisti - NotizieIN : Montagna, incidenti:morti due alpinisti - TelevideoRai101 : Montagna, incidenti:morti due alpinisti -

Due persone sono morte in due distintidurante escursioni sui monti. Il primo è morto dopo essere precipitato dalla cresta Furggen, sul versante svizzero del Cervino. L'alpinista è caduto in un crepaccio nonostante fosse in cordata con altri 2 compagni che non sono riusciti a trattenerlo. L'altro incidente è accaduto fra le montagne del Pinerolese (Torino). Il corpo di un 24enne è stato rinvenuto nella notte sulle pareti del dente orientale di Cumiana, dopo che i familiari avevano allertato i soccorsi.(Di sabato 16 giugno 2018)