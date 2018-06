Mondiali | Silva | “se hai Ronaldo è tutto possibile”

Mondiali 2018 - Spagna-Portogallo : le probabili formazioni. Furie Rosse nel caos contro Cristiano Ronaldo e André Silva : I Mondiali di calcio iniziano oggi e domani sarà già tempo del primo big match. A Sochi scendono in campo le due favorite del gruppo B, Spagna e Portogallo. Sarà già un incontro cruciale per assegnare il primo posto, perché a far da compagnia alle due squadre iberiche ci sono Marocco e Iran, non certo due rivali pericolosissime. A mettere ancor più pepe alla sfida è il caos che ha colpito la squadra spagnola nei giorni scorsi: alla Federazione ...

Mondiali 2018 Russia - fallo killer di Kramaric su Thiago Silva in Brasile-Croazia. IL VIDEO : Ogni volta che Emery non lo ha schierato infatti è stato sempre per farlo riposare in vista della Coppa del Mondo, dove spera di essere grande protagonista anche Kramaric, autore di 13 reti e 8 ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Portogallo : Cristiano Ronaldo la stella - ci sono Andrè Silva e Mario Rui : Fernando Santos, CT del Portogallo, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 di calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I Campioni d’Europa si affideranno naturalmente alla stella Cristiano Ronaldo ma non mancano le sorprese nella lista viste le assenze di Andrè Gomes, dell’interista Joao Cancelo e del laziale Nani. Tra i convocati anche Andrè Silva del Milan e Mario Rui del Napoli, confermato il ...