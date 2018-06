Mondiali Russia 2018 – L’errore di Cueva costa caro al Perù | la Danimarca trionfa

Mondiali 2018 Russia - Piqué attacca Ronaldo : 'Si butta spesso - e ottiene sempre una punizione' : Fenomenale? Di più, ormai disumano, Cristiano Ronaldo, che continua a raccogliere tanta ammirazione da tutto il mondo del calcio così come però anche qualche critica. Inevitabile, CR7 spesso è sopra ...

Mondiali Russia 2018 – Taxi a tutta velocità sulla folla - travolti alcuni tifosi del Messico : le ultime : Un Taxi ha travolto sette persone in una strada nel centro di Mosca, esclusa però la matrice terroristica: la polizia fa sapere che non c’era intenzionalità Paura e apprensione tra le strade del centro di Mosca, un Taxi infatti ha travolto un gruppo di pedoni tra cui alcuni tifosi del Messico. A riportarlo è stato l’agenzia russa Tass, che ha reso noto come sono cinque le persone trasportate in ospedale ma nessuna in pericolo di ...

Perù - errori e sfortuna : sorpresa ai Mondiali in Russia - la Danimarca ne approfitta

Mondiali 2018 Russia - Messi sbaglia un rigore contro l'Islanda : i social non perdonano : Dalla disperazione di Maradona a una nuova bandiera Argentina molto 'particolare'. Passando per il confronto con Cristiano Ronaldo, e le accuse contro una squadra che lo lascia perennemente solo. Ecco ...

Affidata a Rebecca Staffelli (figlia di Valerio) la conduzione di un programma sui Mondiali di Russia 2018 : Rebecca Staffelli a soli 19 anni alla conduzione di ‘Colpi di Tacco’, il programma di La5 dedicato ai Mondiali di Russia 2018 Rebecca Staffelli ha solo 19 anni ed un futuro nel mondo della tv. Alla sua giovane età infatti alla bella figlia dell’inviato di “Striscia La Notizia” è stato affidato il programma di La 5 che parla dei Mondiali di Russia 2018. Con un approccio del tutto femminile al calcio, la trasmissione ...

Mondiali 2018 Russia - Giménez segna all'ultimo secondo : i bambini in Uruguay impazziscono. IL VIDEO : Minuti di recupero, 0-0: tutti in area a saltare. Sì, tutti, ma proprio tutti. Compresa quella classe di bambini che seguiva la partita dal lontano Uruguay, a qualcosa come 16mila chilometri di ...

Mondiali Russia 2018 - la prima sorpresa : Argentina-Islanda 1-1. Messi si fa parare un rigore da un ex regista : Doveva essere la risposta di Leo Messi allo show di Cristiano Ronaldo. L’Argentina che spegne sul nascere l’entusiasmo islandese e i sogni di un nuovo Geyser sound. E invece è arrivata la prima sorpresa del Mondiale di Russia 2018. L’ex regista di video pubblicitari e musicali Hannes Halldorsson ha parato un rigore al cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, Alfred Finnbogason ha replicato al vantaggio di Sergio Agüero e ...

Mondiali 2018 Russia - Umtiti complica la vita alla Francia : poi sdrammatizza il fallo da rigore sui social : Insomma, qualsiasi sport che preveda proprio l'uso delle mani. In più qualche emoji sparsa: risate, saluti e un alter ego perplesso. Umtiti sdrammatizza, forse un po' troppo, visto il peso del suo ...

Mondiali Russia 2018 - in Argentina-Islanda Maradona non bada ai divieti : a Diego è tutto concesso : Diego Armando Maradona fuma allo stadio nonostante i divieti, la vera domanda è: al Pibe de Oro è tutto concesso? Diego Armando Maradona è in Russia dove si è concesso una giornata allo Spartak Stadium, per gustarsi la partita tra la sua Argentina e la nazionale islandese. Purtroppo per l’ex calciatore, il risultato del match non l’ha fatto gioire come avrebbe voluto, la sua Nazionale ha pareggiato con l’Islanda, lasciando ...

Mondiali Russia 2018 - perchè i Ct dell’Argentina inventano follie? Sampaoli “impazzito” e tradito da Messi - pari deludente contro l’Islanda : Dopo la Francia non certo esaltante, quest’oggi è stata la volta dell’esordio ai Mondiali dell’Argentina, anch’essa molto deludente contro l’Islanda perchè i Ct dell’Argentina devono sempre inventare qualche follia? E’ questa la domanda che ci si pone ogni qual volta si osservano con attenzione le scelte dei Ct dell’Albiceleste. Anche stavolta, a Russia 2018, all’esordio contro ...

Mondiali Russia 2018 - Islanda commovente : è impresa storica contro l'Argentina - delude l'Albiceleste

Russia 2018 - Yuri Gazinskiy entra nel club dei 'primi marcatori Mondiali' : Rompere il ghiaccio in un Mondiale di calcio è un modo per essere sempre ricordati. Il 14 giugno del 2018, giorno del match d'apertura della 21esima Coppa del Mondo stravinto 5-0 dalla Russia sulla malcapitata Arabia Saudita, questo onore è toccato a Yuri Gazinskiy, 28enne centrocampista in forza al Krasnodar che dopo 12' ha aperto le marcature della partita disputata allo stadio Luzniki di Mosca. Il suo nome si aggiunge, dunque, a quello altri ...

Mondiali Russia 2018 - Deschamps “giustifica” la sua Francia sottotono : Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato della vittoria molto sofferta da parte della sua squadra contro l’Australia nell’esordio Mondiale “Non è stata per nulla facile ma vincere la prima partita è molto importante. E’ stata una gara molto complicata contro una squadra che ci ha dato filo da torcere”. Sono le parole del ct della Francia, Didier Deschamps, dopo la sofferta vittoria all’esordio ai ...