Mondiali Russia 2018 | in Argentina-Islanda Maradona non bada ai divieti | a Diego è tutto

Mondiali Russia 2018 - perchè i Ct dell’Argentina inventano follie? Sampaoli “impazzito” e tradito da Messi - pari deludente contro l’Islanda : Dopo la Francia non certo esaltante, quest’oggi è stata la volta dell’esordio ai Mondiali dell’Argentina, anch’essa molto deludente contro l’Islanda perchè i Ct dell’Argentina devono sempre inventare qualche follia? E’ questa la domanda che ci si pone ogni qual volta si osservano con attenzione le scelte dei Ct dell’Albiceleste. Anche stavolta, a Russia 2018, all’esordio contro ...

Russia 2018 - Yuri Gazinskiy entra nel club dei 'primi marcatori Mondiali' : Rompere il ghiaccio in un Mondiale di calcio è un modo per essere sempre ricordati. Il 14 giugno del 2018, giorno del match d'apertura della 21esima Coppa del Mondo stravinto 5-0 dalla Russia sulla malcapitata Arabia Saudita, questo onore è toccato a Yuri Gazinskiy, 28enne centrocampista in forza al Krasnodar che dopo 12' ha aperto le marcature della partita disputata allo stadio Luzniki di Mosca. Il suo nome si aggiunge, dunque, a quello altri ...

Mondiali Russia 2018 - Deschamps “giustifica” la sua Francia sottotono : Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato della vittoria molto sofferta da parte della sua squadra contro l’Australia nell’esordio Mondiale “Non è stata per nulla facile ma vincere la prima partita è molto importante. E’ stata una gara molto complicata contro una squadra che ci ha dato filo da torcere”. Sono le parole del ct della Francia, Didier Deschamps, dopo la sofferta vittoria all’esordio ai ...

Previsioni Meteo Mondiali 2018 - rischio pioggia e tempeste in Russia : la situazione : Previsioni Meteo Mondiali 2018 – I Mondiali di calcio continuano a regalare grande curiosità e c’è grande curiosità per le Previsioni Meteo riguardanti le prossime partite. Secondo quanto riporta MeteoWeb durante le partite che si giocheranno lunedì 18 e martedì 19 giugno presso 6 località diverse della Russia, giocatori e spettatori potrebbero fare i conti con la pioggia in metà delle località interessate. Durante la partita tra ...

Mondiali Russia 2018 - Islanda da brividi : il ‘Geyser Sound’ nel pre-partita è emozionante [VIDEO] : Il Geyser Sound continua ad essere il marchio di fabbrica della Nazionale islandese impegnata oggi contro l’Argentina di Messi Il ‘Geyser Sound’ della Nazionale Islandese è diventato ormai un marchio di fabbrica. Il mondo lo ha definitivamente scoperto agli Europei in Francia ed ora gli islandesi lo stanno ‘diffondendo’ anche in Russia in occasione dei Mondiali. Come detto, i supporters dell’Islanda, prima della gara ...

Mondiali Russia 2018 - Francia-Australia 2-1 : l’esordio dei Blues è un flop - ma Var e Pogba regalano i tre punti : Nella prima partita del Gruppo C ai Mondiali di Russia la Francia batte 2-1 l’Australia. L’esordio dei giovani di Deschamps era atteso per capire quali siano le condizioni dei vari Pogba, Kante, Griezmann e Mbappe. Chi si aspettava gol e giocate è rimasto deluso: tanto talento in campo ma gioco inesistente, almeno contro Socceroos che avrebbero meritato il pareggio. Per vincere serve un rigore, il primo nella storia della Coppa del ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia vince ma non convince affatto : il fantasma Pogba e le scelte di Deschamps nel mirino! : Una Francia non all’altezza del proprio blasone all’esordio a Russia 2018, il Mondiale della compagine transalpina parte tra le critiche La Francia ha deluso, anche molto. Quest’oggi i “galletti” hanno esordito a Russia 2018 contro l’Australia, in una gara davvero pessima, nonostante la vittoria per 2-1. Deludente la prestazione nel complesso, ma scendendo nello specifico sono state molte le cose che non hanno ...

Previsioni Meteo Mondiali 2018 : pioggia e tempeste potrebbero tornare in Russia all’inizio della prossima settimana : Mentre il bel tempo dovrebbe prevalere in questo weekend, all’inizio della prossima settimana rovesci e temporali potrebbero ritornare a colpire alcune delle località russe che ospitano i Mondiali di calcio 2018. Durante le partite che si giocheranno lunedì 18 e martedì 19 giugno presso 6 località diverse della Russia, giocatori e spettatori potrebbero fare i conti con la pioggia in metà delle località interessate. Qui potrete trovare gironi, ...

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy sarà tra gli ospiti che assisteranno oggi alla partita dei Mondiali tra Francia e Australia, a Kazan. Lo riporta l'Ap. L'attuale inquilino dell'Eliseo, Emmanuel Macron, ha invece affermato che andrà in Russia per i Mondiali solo se la nazionale francese arriverà in semifinale.

Mondiali 2018 - la Russia vittoriosa all'esordio contro l'Arabia Saudita : 4 L'attesa è finita, sono cominciati i Mondiali di Russia 2018. A dare il via alla rassegna è stata la partita inaugurale [VIDEO] tra la nazionale del ct Cherchesov, squadra del paese ospitante che come da tradizione apre la kermesse, e l'Arabia Saudita del ct Pizzi, esordiente in questo torneo. I padroni di casa hanno dato avvio al toreno con una goleada contro gli arabi, segnando addirittura cinque gol, due di Cheryshev ed i ...

Mondiali Russia 2018 – Cristiano Ronaldo sfida Messi? La strana esultanza del portoghese è per la capra di Leo! : Cristiano Ronaldo contro Leo Messi? L’esultanza dopo il rigore contro la Spagna potrebbe essere rivolta proprio all’acerrimo rivale Cristiano Ronaldo mima con una mano sul mento un ‘pizzetto’ dopo il primo gol che porta la sua firma ai Mondiali di Russia 2018. Un’esultanza che ha fatto discutere, soprattutto sul significato del gesto mimato dall’attaccante del Portogallo. Dopo la conclusione della partita, che ...