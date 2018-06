Mondiali | Ronaldo | “lavoro per avere giornate così”

Mondiali - Silva : “se hai Ronaldo è tutto possibile” : “Com’è andata questa partita? Quando hai in squadra uno come Cristiano Ronaldo tutto è possibile. Quando gioca a questi livelli è irrefrenabile”. Nella zona delle ‘flash interviews’ dello stadio di Sochi Bernardo Silva rivela il segreto del Portogallo, ovvero il fenomeno che indossa la maglia numero 7. “Bisogna dargli il merito di questo risultato – dice ancora Silva -, e anche oggi ha dimostrato di ...

Video/ Portogallo Spagna (3-3) : highlights e gol. Cristiano Ronaldo show (Mondiali 2018) : Video Portogallo Spagna (risultato finale 3-3): gli highlights e i gol del primo big match ai Mondiali 2018. Una tripletta di Cristiano Ronaldo regala ai lusitani un pari con le furie rosse(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 03:02:00 GMT)

Risultati Mondiali 2018 / Classifica gironi A-B e diretta gol live score : Cristiano Ronaldo capocannoniere : Risultati Mondiali 2018: Classifica dei gironi, diretta gol live score delle partite in programma oggi, 15 giugno. Si giocano tre sfide nei gruppi A e B, spicca Portogallo Spagna(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:41:00 GMT)

Cristiano Ronaldo da record : gol in 4 Mondiali di fila/ Video - già capocannoniere del torneo : Cristiano Ronaldo da record: gol in 4 mondiali di fila. Video, è il primo della Liga a fare 2 gol alla Spagna. Le ultime notizie sull'attaccante del Real Madrid(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:30:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Portogallo-Spagna 3-3. Tripletta di Ronaldo : gol del pareggio all’88esimo minuto : Ci si aspettava i fuochi d’artificio per il primo grande match dei Mondiali di Russia 2018, in un girone che attualmente vede sorprendentemente in testa l’Iran. E le aspettative non sono state tradite: è finita 3 a 3 fra Portogallo e Spagna, dopo una partita ricchissima di colpi di scena e un botta e risposta finito solo all’88esimo minuto con il gol del pareggio di Cristiano Ronaldo. L’attaccante del Real Madrid ...

Mondiali - Portogallo-Spagna show : è 3-3Tripletta di Ronaldo - due gol per Costa : Non tradisce le aspettative la gara di Sochi: Ronaldo apre su rigore dopo quattro minuti, quindi segna Diego Costa e ancora Ronaldo nel finale di primo tempo. La ripresa si apre nel segno della Spagna: Costa concede il bis, Nacho allunga ma Ronaldo, su punizione, fissa il finale.

VIDEO Portogallo-Spagna 3-3 - gli highlights. Tripletta di Cristiano Ronaldo ai Mondiali - pareggio pirotecnico : Portogallo e Spagna hanno dato vita a una partita scoppiettante ai Mondiali 2018 di calcio. Il pirotecnico pareggio finale per 3-3 ha garantito grandi emozioni a tutti gli appassionati: la micidiale Tripletta di Cristiano Ronaldo ha permesso ai Campioni d’Europa di bloccare le Furie Rosse a cui non sono bastate la doppietta di Diego Costa (che ha recuperato il vantaggio del Pallone d’Oro) e la rete di Nacho (momentaneo 3-2) per ...

RISULTATI Mondiali 2018 / Classifica gironi A-B e diretta gol live score : Cristiano Ronaldo-Spagna 3-3 : RISULTATI MONDIALI 2018: Classifica dei gironi, diretta gol live score delle partite in programma oggi, 15 giugno. Si giocano tre sfide nei gruppi A e B, spicca Portogallo Spagna(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:02:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO DA RECORD : GOL IN 4 Mondiali DI FILA/ Video - con la punizione a giro tripletta stellare : CRISTIANO RONALDO da RECORD: gol in 4 MONDIALI di FILA. Video, è il primo della Liga a fare 2 gol alla Spagna. Le ultime notizie sull'attaccante del Real Madrid(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:02:00 GMT)

Spagna-Portogallo 3-3 - Mondiali 2018 : micidiale tripletta di Cristiano Ronaldo - che pareggio nel derby iberico : Al Fisht Stadium di Sochi, grande spettacolo nel big match del gruppo B del Mondiale 2018 tra Spagna e Portogallo. Finisce 3-3, in questo derby iberico molto sentito, per effetto dei gol di Diego Costa (24′ e 55′) e di Nacho al 58′, per gli spagnoli, e della tripletta di uno strepitoso Cristiano Ronaldo, stasera più che mai leader della compagine lusitana. Con questo risultato, in vetta al raggruppamento si conferma ...

LIVE Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 in DIRETTA : 3-3 - micidiale tripletta di Cristiano Ronaldo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Spagna-Portogallo, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.

Mondiali Russia 2018 - Portogallo-Spagna 3-3 - è uno spot per tutto il calcio : Cristiano Ronaldo pazzesco - Diego Costa non basta [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Cristiano Ronaldo da record : gol in 4 Mondiali di fila/ Video - è il primo della Liga a fare 2 gol alla Spagna : Cristiano Ronaldo da record: gol in 4 Mondiali di fila. Video, è il primo della Liga a fare 2 gol alla Spagna. Le ultime notizie sull'attaccante del Real Madrid(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 21:23:00 GMT)

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Cristiano Ronaldo al comando con 2 gol : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...