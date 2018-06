Mondiali | prima chiamata con la VAR

Francia-Australia - Var e goal-line technology spingono i transalpini. Prima volta ai Mondiali della moviola in campo : Dopo il silent-check di ieri sera, durante Portogallo-Spagna, la Var oggi entra nella storia dei Mondiali di calcio. Al 12' del secondo tempo di Francia-Australia, l'arbitro uruguayano Cunha ha richiesto la videoassistenza per valutare un fallo in area di Risdon su Griezmann. Il direttore di gara ha poi concesso la massima punizione trasformata da Griezmann.Ieri sera l'arbitro Rocchi aveva fermato il gioco, dopo il gol dell'1-1 dello spagnolo ...

L'Isis minaccia i Mondiali in Russia : 'Massacri come mai prima d'ora'. Video con stadi in fiamme : L'Isis torna a minacciare un attacco ai mondiali di calcio in Russia con un Video in cui promette 'un massacro come mai prima d'ora'. In un Video citato dal tabloid inglese Daily Star, l'...

"Massacro come mai prima d'ora". L'Isis minaccia i Mondiali di Russia : L'Isis torna a minacciare i mondiali di calcio in Russia con un video in cui promette "un massacro come mai prima d'ora". In un video diffuso dal tabloid inglese Daily Star, l'organizzazione terroristica mostra immagini di repertorio annunciando di voler "vendetta" nei confronti di Vladimir Putin e della Russia.Il filmato si conclude con una panoramica dello stadio di Sochi 'sorvegliato' da un jihadista in tuta mimetica e mitra a tracolla e ...

Mondiali 2018 - Francia-Australia : le probabili formazioni. Prima recita per il tridente transalpino : Si alza il sipario anche sul Gruppo C ai Mondiali di calcio di Russia 2018: domani, sabato 16 giugno, alle ore 12.00, si sfideranno Francia ed Australia. Questa partita, nel raggruppamento che comprende anche Perù e Danimarca, riveste grande importanza soprattutto per i Socceroos, che, in caso di risultato positivo, potrebbero mettere un primo tassello verso il passaggio del turno. La Francia di Deschamps si schiererà con il classico 4-3-3, ...

La Russia ha battuto 5-0 l’Arabia Saudita nella prima partita dei Mondiali 2018 : nella partita inaugurale dei Mondiali di calcio, la Russia ha battuto 5-0 l’Arabia Saudita e si è portata momentaneamente in testa al Gruppo A in attesa della partita di domani tra Egitto e Uruguay. Allo stadio Luzhniki di Mosca la nazionale The post La Russia ha battuto 5-0 l’Arabia Saudita nella prima partita dei Mondiali 2018 appeared first on Il Post.