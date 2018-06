Mondiali | fenomenale tripletta di Ronaldo | spagnoli raggiunti all' 88' dai portoghesi

Blastingnews

: @SpudFNVPN @sscnapoli Io invece lo vedo come un qualcosa di grezzo (che non vale per niente 60 mln). Ma se lavorato… - tuttocambiera : @SpudFNVPN @sscnapoli Io invece lo vedo come un qualcosa di grezzo (che non vale per niente 60 mln). Ma se lavorato… - Ticinonline : Ronaldo l'extraterrestre riprende la fenomenale Spagna #spagna #ronaldo #mondiali2018 -

(Di sabato 16 giugno 2018) 3 Rispettando pienamente le aspettative della vigilia, Portogallo e Spagna hanno regalato spettacolo e reti VIDEO nel primo vero big match dei. Un 3-3 giusto fra due squadre che si candidano a pieno titolo per la vittoria finale. Un pari maturato nel finale grazie a una prodezza del fenomeno Cristiano, autore di unada incorniciare. Una serata indimenticabile per i tifosi, che a pochi minuti dalla fine sembravano rassegnati alla prima sconfitta in terra russa. Invece, ancora e sempre lui, Cr7, con la freddezza del campione vero, si è reso protagonista dell'ennesima magia da distanza ragguardevole, punendo per la terza volta nel volgere di 88' minuti un incerto De Gea e trascinando il Portogallo verso l'ormai insperato pari. La scintillante sequenza di gol Gia' al 4' Cristianoè riuscito a trovare la via del gol, su ...