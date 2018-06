Mondiali 2018 | Messi | Cristiano Ronaldo | Neymar e la ricerca dell' immortalità

DIRETTA/ Croazia Nigeria - risultato live 0-0 - streaming video e tv : si comincia! - Mondiali 2018 - : DIRETTA Croazia Nigeria, streaming video e tv: le due nazionali fanno il loro esordio ai Mondiali 2018, siamo a Kaliningrad per il gruppo D.

Croazia-Nigeria 0-0 - Mondiali 2018 : tabellino e cronaca in diretta live : Croazia-Nigeria, gruppo D Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali Russia 2018 – L’errore di Cueva costa caro al Perù - la Danimarca trionfa all’esordio : La Danimarca ha la meglio sul Perù: il rigore sbagliato di Cueva costa caro ai sudamericani Esordio con vittoria per la Danimarca ai Mondiali di Russia. Non inizia nel migliore dei modi l’avventura iridata del Perù: la squadra sudamericana, tornata ai Mondiali dopo 36 anni di assenza, ha ceduto alla Danimarca per 1-0. L’errore di Cueva, che ha sbagliato un rigore nel primo tempo, è costato caro al Perù, imbattuto da 15 partite. ...

Mondiali 2018 Russia - Piqué attacca Ronaldo : 'Si butta spesso - e ottiene sempre una punizione' : Fenomenale? Di più, ormai disumano, Cristiano Ronaldo, che continua a raccogliere tanta ammirazione da tutto il mondo del calcio così come però anche qualche critica. Inevitabile, CR7 spesso è sopra ...

VIDEO Mondiali 2018 - Perù-Danimarca 0-1 : gli highlights della partita. Decide Poulsen - Cueva sbaglia il rigore : La Danimarca ha sconfitto il Perù per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. I biancorossi si sono imposti grazie a un gol di Poulsen nella ripresa, gli Incas devono recriminare per il calcio di rigore fallito di Cueva. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Danimarca-Perù. Foto: mooinblack Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

Mondiali Russia 2018 – Taxi a tutta velocità sulla folla - travolti alcuni tifosi del Messico : le ultime : Un Taxi ha travolto sette persone in una strada nel centro di Mosca, esclusa però la matrice terroristica: la polizia fa sapere che non c’era intenzionalità Paura e apprensione tra le strade del centro di Mosca, un Taxi infatti ha travolto un gruppo di pedoni tra cui alcuni tifosi del Messico. A riportarlo è stato l’agenzia russa Tass, che ha reso noto come sono cinque le persone trasportate in ospedale ma nessuna in pericolo di ...

Calcio LIVE Croazia-Nigeria - DIRETTA Mondiali 2018 : Oggi sabato 16 giugno si gioca Croazia-Nigeria, match valido per i Mondiali 2018 di Calcio. A Kaliningrad (Russia) andrà in scena una sfida particolarmente avvincente e interessante che ci chiarirà le dinamiche interne al gruppo D, il ribattezzato girone della morte completato da Argentina e Islanda che invece si sono affrontate nel pomeriggio. Non ci sono precedenti tra le due squadre: da una parte gli arrembanti slavi che possono contare su ...

Mondiali 2018 - Perù-Danimarca 0-1. Decide Poulsen - Cueva sbaglia un rigore per gli Inca : La Danimarca approfitta degli errori del Perù e porta a casa i tre punti agganciando la Francia in vetta al Girone C: finisce 1-0 per la squadra europea, Decide un gol in contropiede di Poulsen al 59′. Tanti rimpianti per gli andini, su tutti un rigore calciato alle stelle da Cueva al 45′. Primo tempo soporifero, la paura di perdere una sfida che può essere decisiva in ottica passaggio del turno frena le due squadre e le emozioni ...

Mondiali 2018 - il portiere video regista dell'Islanda ruba la scena alla star Messi : Non è facile togliere la scena a Liones Messi, ma forse il portiere islandese Thor Halldorsson l'aveva già scritto nel copione visto che è un conosciuto regista nel mondo dei videoclip musicali e ...