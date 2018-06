Mondiali 2018 | le partite di oggi Orari tv e dirette

Risultati Mondiali 2018 / Classifica gironi A-B e diretta gol live score : Cristiano Ronaldo capocannoniere : Risultati Mondiali 2018: Classifica dei gironi, diretta gol live score delle partite in programma oggi, 15 giugno. Si giocano tre sfide nei gruppi A e B, spicca Portogallo Spagna(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:41:00 GMT)

Mondiali 2018 - Argentina e Brasile : probabili formazioni contro Islanda e Svizzera : La presenza di Leo Messi [VIDEO] rende certamente l'Argentina una squadra da tenere in considerazione nella corsa verso la Coppa del Mondo, ma è altrettanto vero che i numerosi problemi mostrati in ...

Mondiali Russia 2018 - Portogallo-Spagna 3-3. Tripletta di Ronaldo : gol del pareggio all’88esimo minuto : Ci si aspettava i fuochi d’artificio per il primo grande match dei Mondiali di Russia 2018, in un girone che attualmente vede sorprendentemente in testa l’Iran. E le aspettative non sono state tradite: è finita 3 a 3 fra Portogallo e Spagna, dopo una partita ricchissima di colpi di scena e un botta e risposta finito solo all’88esimo minuto con il gol del pareggio di Cristiano Ronaldo. L’attaccante del Real Madrid ...

PAGELLE/ Portogallo Spagna (3-3) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo B) : PAGELLE Portogallo Spagna: i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo B. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori a Sochi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:38:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - Neymar : 'Io il migliore al mondo - ma CR7 e Messi sono di un altro pianeta' : E a chi gli chiede chi sia il migliore al mondo, Neymar risponde: "Io sono il migliore, ma Messi e Ronaldo sono di un altro pianeta", dice il brasiliano ridendo. E sul Pallone d'Oro: "A me non ...

Calendario Mondiali 2018/ Gironi A - B : orari tv delle partite - domani si parte con la Francia (oggi 15 giugno) : Calendario Mondiali 2018: le partite in programma venerdì 15 giugno, la classifica dei Gironi A e B. Tre gare in scena, la Russia ha esordito con un 5-0 rifilato all'Arabia Saudita(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:09:00 GMT)

RISULTATI Mondiali 2018 / Classifica gironi A-B e diretta gol live score : Cristiano Ronaldo-Spagna 3-3 : RISULTATI MONDIALI 2018: Classifica dei gironi, diretta gol live score delle partite in programma oggi, 15 giugno. Si giocano tre sfide nei gruppi A e B, spicca Portogallo Spagna(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:02:00 GMT)

Spagna-Portogallo 3-3 - Mondiali 2018 : micidiale tripletta di Cristiano Ronaldo - che pareggio nel derby iberico : Al Fisht Stadium di Sochi, grande spettacolo nel big match del gruppo B del Mondiale 2018 tra Spagna e Portogallo. Finisce 3-3, in questo derby iberico molto sentito, per effetto dei gol di Diego Costa (24′ e 55′) e di Nacho al 58′, per gli spagnoli, e della tripletta di uno strepitoso Cristiano Ronaldo, stasera più che mai leader della compagine lusitana. Con questo risultato, in vetta al raggruppamento si conferma ...

Portogallo e Spagna hanno pareggiato 3-3 nel loro esordio ai Mondiali 2018 : Nell’ultima partita dei Mondiali 2018 in programma venerdì, Portogallo e Spagna hanno pareggiato 3-3 al termine dell’incontro fin qui più bello del torneo. Allo Stadio Olimpico di Sochi il Portogallo è andato in vantaggio nei primi minuti con un rigore The post Portogallo e Spagna hanno pareggiato 3-3 nel loro esordio ai Mondiali 2018 appeared first on Il Post.

Portogallo-Spagna 3-3 - Mondiali 2018 : cronaca e tabellino in diretta live : Portogallo-Spagna, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 in DIRETTA : 3-3 - micidiale tripletta di Cristiano Ronaldo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Spagna-Portogallo, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.

Mondiali 2018 - Portogallo-Spagna 3-3 : 21.53 Il primo big match dei Mondiali propone gol ed emozioni. A Sochi, Spagna e Portogallo regalano un pirotecnico 3-3. Gara sbloccata in avvio (4'): ingenuo fallo di Nacho su Ronaldo che trasforma il penalty. Reazione iberica: Diego Costa si libera con energia di Pepe e realizza (24'). Poco dopo clamorosa traversa di Isco (26'),ma ancora Ronaldo (44',ma papera clamorosa di De Gea) riporta avanti i suoi. Poi in 3' la 'roja' ribalta: ancora ...

Mondiali Russia 2018 - Portogallo-Spagna 3-3 - è uno spot per tutto il calcio : Cristiano Ronaldo pazzesco - Diego Costa non basta [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Mondiali 2018 : nessuno crede alla vittoria dell'Australia con la Francia : TORINO - Nella scorsa edizione fu eliminata alla fase a gironi, chiudendo con zero punti. L'avventura mondiale dell'Australia non riparte con buone premesse, perlomeno a guardare le quote sull'esordio ...