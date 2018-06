Mondiali 2018 | Francia-Australia 2-1 | luci ed ombre per la squadra di Deschamps | la

oasport

(Di sabato 16 giugno 2018) Prima partita per quanto riguarda il Girone C deidi calcio di Russia: in campo alla Kazan Arena l’attesissima, grande favorita del raggruppamento, contro l’. Un 2-1 finale in favore dei Galletti al termine di una prestazione tutt’altro che convincente: protagonista il VAR, che assegna il primo rigore transalpino realizzato da Griezmann, replicato subito da quello di Jedinak. Ad essere decisivo, al termine di una performance da dimenticare, è l’ex juventino Paul Pogba. Didierschiera la formazione che ha dominato in lungo e in largo in amichevole qualche settimana fa con l’Italia: centrocampo di grande fisicità con Tolisso, Kanté e Pogba, mentre in attacco c’è un’apoteosi di tecnica e rapidità: Mbappé, Griezmann e Dembélé. Per quanto riguarda Van Marwijk 4-2-3-1 che ovviamente in fase di non possesso si ...