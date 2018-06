Mondiali 2018 | Brasile-Svizzera | a Rostov arriva l’esordio dei grandi favoriti | ma gli

Le Auto Kia Motors per i Mondiali di calcio in Russia 2018 : Una flotta di 424 veicoli composta da Stonic, Niro e Sportage che sono anche protagoniste di uno spot per i Mondiali 2018. Ceed, Sportage, Sorento e l’ammiraglia K9, a disposizione di giocatori, commissari di gara e VIP per tutta la durata del Campionato del mondo di calcio. Kia stupisce il pubblico degli stadi con uno spot all’interno della maggior parte degli stadi. L’Operazione Mondiale, con promozioni attive presso tutti i ...

Mondiali Russia 2018 - Messi non si dà pace dopo l’errore dal dischetto : “mi sento colpevole” : Lionel Messi ha sottolineato di sentirsi responsabile per il pari dell’Argentina, avendo sbagliato il calcio di rigore decisivo per battere l’Islanda “Il rigore avrebbe potuto cambiare tutto, mi sento colpevole ma dobbiamo guardare avanti“. Non nasconde la delusione per l’errore dal dischetto nel pareggio 1-1 tra Argentina e Islanda la stella dell’Albiceleste, Lionel Messi. “Mi fa male quell’errore ...

Mondiali 2018 : domani Marcelo capitano del Brasile : capitano del Brasile domani contro la Svizzera, nell’esordio della Selecao a Russia 2018 sarà Marcelo. Lo fanno sapere fonti della federcalcio brasiliana. Non è però chiaro se la scelta del terzino del Real sia per il ct Tite definitiva per questo torneo o se anche durante i Mondiali il tecnico manterrà il principio dell’alternanza (‘rodizio’) introdotto da quando è in carica, per responsabilizzare ognuno dei suoi ...

Pagelle/ Croazia-Nigeria : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo D - primo tempo) : Pagelle Croazia Nigeria: i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo D. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori a Kaliningrad(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:48:00 GMT)

Mondiali : la bellissima Rebecca Staffelli (figlia di Valerio) conduce un programma su Russia 2018 : A Rebecca Staffelli, bellissima figlia dell’inviato di “Striscia La Notizia” Valerio, è stato affidato il programma di La 5 che parla dei Mondiali di Russia 2018. Con un approccio del tutto femminile al calcio, la trasmissione condotta da Rebecca Staffelli s’intitola “Colpi di tacco” ed oggi ha esordito sulla rete Mediaset. L'articolo Mondiali: la bellissima Rebecca Staffelli (figlia di Valerio) conduce un programma su Russia 2018 ...

LIVE Croazia-Nigeria - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0 - autogol di Etebo su colpo di Mandzukic : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Croazia-Nigeria, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A Kaliningrad (Russia) andrà in scena una sfida particolarmente avvincente e interessante che ci chiarirà le dinamiche interne al gruppo D, il ribattezzato girone della morte completato da Argentina e Islanda che invece si sono affrontate nel pomeriggio. Non ci sono precedenti tra le due squadre: da una parte gli arrembanti slavi che possono ...

Mondiali 2018 : Messi - Cristiano Ronaldo - Neymar e la ricerca dell'immortalità : 4 Cruijff era più bravo, ma il campione del mondo sono stato io. La verita' incontestabile venne sancita da Franz Beckenbauer parecchi anni dopo la finale dei Mondiali del 1974, quella vinta dalla Germania Ovest nei confronti dell'Olanda. In questa semplice frase è racchiusa l'essenza di ciò che, tra meno di dieci giorni, prendera' il via in Russia. Dinanzi alla Coppa del Mondo non esistono veterani o giovani promesse, esistono ...

Mondiali Russia 2018 – L’errore di Cueva costa caro al Perù - la Danimarca trionfa all’esordio : La Danimarca ha la meglio sul Perù: il rigore sbagliato di Cueva costa caro ai sudamericani Esordio con vittoria per la Danimarca ai Mondiali di Russia. Non inizia nel migliore dei modi l’avventura iridata del Perù: la squadra sudamericana, tornata ai Mondiali dopo 36 anni di assenza, ha ceduto alla Danimarca per 1-0. L’errore di Cueva, che ha sbagliato un rigore nel primo tempo, è costato caro al Perù, imbattuto da 15 partite. ...

