Mondiali 2018 | Argentina-Islanda 1-1 | Messi sbaglia un calcio di rigore | Albiceleste

LIVE Perù-Danimarca - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Sfida importantissima in ottica passaggio del turno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita del Girone C dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Alle ore 18.00, va in scena il match tra Perù e Danimarca. Le due squadre hanno avuto un cammino complicato verso la fase finale molto simile, passando in ambedue i casi per l’ultimo spareggio. La squadra allenata da Gareca ha sconfitto allo spareggio conclusivo la Nuova Zelanda grazie alla vittoria in casa per 2-0; i danesi dal ...

Croazia-Nigeria - Mondiali 2018 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Croazia-Nigeria, gruppo D Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali Russia 2018 - in Argentina-Islanda Maradona non bada ai divieti : a Diego è tutto concesso : Diego Armando Maradona fuma allo stadio nonostante i divieti, la vera domanda è: al Pibe de Oro è tutto concesso? Diego Armando Maradona è in Russia dove si è concesso una giornata allo Spartak Stadium, per gustarsi la partita tra la sua Argentina e la nazionale islandese. Purtroppo per l’ex calciatore, il risultato del match non l’ha fatto gioire come avrebbe voluto, la sua Nazionale ha pareggiato con l’Islanda, lasciando ...

Mondiali 2018 - Argentina-Islanda 1-1. Messi sbaglia rigore : Ultima chiamata iridata per Leo Messi, dall'altro lato i Vichinghi reduci da un Europeo da favola Segui la diretta testuale Mondiali 2018, Francia-Australia 2-1 Mondiali 2018, partite e classifica dei ...

Mondiali Russia 2018 - perchè i Ct dell’Argentina inventano follie? Sampaoli “impazzito” e tradito da Messi - pari deludente contro l’Islanda : Dopo la Francia non certo esaltante, quest’oggi è stata la volta dell’esordio ai Mondiali dell’Argentina, anch’essa molto deludente contro l’Islanda perchè i Ct dell’Argentina devono sempre inventare qualche follia? E’ questa la domanda che ci si pone ogni qual volta si osservano con attenzione le scelte dei Ct dell’Albiceleste. Anche stavolta, a Russia 2018, all’esordio contro ...

Mondiali Russia 2018 - Islanda commovente : è impresa storica contro l’Argentina - delude l’Albiceleste [FOTO] : 1/13 Fabio Ferrari/LaPresse ...

LIVE Argentina-Islanda - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-1. Messi si fa respingere un rigore da Halldorsson!!! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Argentina-Islanda, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...

Pagelle Argentina-Islanda 1-1 - Mondiali 2018 : Messi - che errore dal dischetto! Finnbogason fa reparto da solo : L’Argentina non va oltre il pareggio contro l’Islanda, che all’esordio ai Mondiali scrive una pagina di storia costringendo l’Abiceleste ad accontentarsi di un punto. Aguero sblocca la partita con un gol fantastico, ma Finnbogason trova subito il pareggio, complice un’indecisione di Caballero, e nella ripresa Messi fallisce clamorosamente il penalty della vittoria. Di seguito, le Pagelle del match tra Argentina e ...

Lionel Messi sbaglia rigore contro l'Islanda/ Video - esordio ai Mondiali 2018 : la Pulce fallisce ancora con l' : Lionel Messi, esordio al Mondiale 2018, parte dall’Islanda la corsa al titolo dell’Argentina: che sia finalmente la volta buona per la Pulce dopo tre tentativi negativi?(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 16:24:00 GMT)

