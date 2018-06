Mondiale 2018 | la Francia vince all' esordio | Australia ko 2-1 Pari Argentina

Russia 2018 - in Australia-Francia il primo rigore assegnato con la Var a un Mondiale : Australia-Francia passerà alla storia come la prima partita di un Mondiale in cui un rigore è stato assegnato grazie all'ausilio della Var: è accaduto al 56' della sfida valida per il Gruppo C di ...

LIONEL MESSI - ESORDIO AL Mondiale 2018/ La Pulce riuscirà a rispondere alla tripletta di Ronaldo? : LIONEL MESSI, ESORDIO al MONDIALE 2018, parte dall’Islanda la corsa al titolo dell’Argentina: che sia finalmente la volta buona per la Pulce dopo tre tentativi negativi?(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:32:00 GMT)

Mondiale 2018 - la Francia vince all'esordio : Australia ko 2-1 : La Francia di Didier Deschamps non è brillante all'esordio contro l'Australia del ct van Marwijk .ma alla fine riesce a vincere la partita d'esordio. Finisce 2-1 per i Galletti alla Kazan Arena frutto delle reti di Antoine Griezmann, su rigore al 58', e di Pogba al minuto 81'. Di Jedinak, al 63', il gol del momentaneo pareggio dell'Australia. La partita è stata equilibrata con la Francia che è sembrata un po' troppo imballata soprattutto nel ...

Lionel Messi - esordio al Mondiale 2018/ Parte dall’Islanda la corsa al titolo dell’Argentina : la volta buona? : Lionel Messi, esordio al Mondiale 2018, Parte dall’Islanda la corsa al titolo dell’Argentina: che sia finalmente la volta buona per la Pulce dopo tre tentativi negativi?(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:47:00 GMT)

Russia 2018 : primo storico intervento del Var in un Mondiale di calcio : primo storico intervento del Var in un Mondiale di calcio. Al 24′ di Portogallo-Spagna, partita valida per il Girone B, a Sochi, l’arbitro italiano Rocchi – sentiti i colleghi addetti ai monitor (Irrati e Valeri) – ha convalidato il gol dello spagnolo Diego Costa, che sembrava viziato da una manata sul volto di Pepe. Dopo le proteste dei lusitani e una breve consultazione audio, l’arbitro Rocchi – senza però ...

Valentino Rossi - GP Catalogna 2018 : “Ottimo feeling con la pista - sono lì. Lorenzo per il Mondiale? Stupido non considerarlo” : Valentino Rossi sembra essere soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere valide per il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha firmato il miglior tempo nella prima sessione, poi nella seconda ha preferito testare le varie mescole a disposizione in vista della gara dove potrebbe essere uno dei favoriti per il podio. Il centauro di Tavullia analizza così la sua situazione come riporta it.motorsport.com: ...

Mondiale 2018 - tutti gli incontri di oggi : da Uruguay-Egitto a Spagna-Portogallo : L' Uruguay di Oscar Tabarez lotta e combatte fino al novantesimo e alla fine riesce a vincere contro l'Egitto di Hector Cuper. Il gol della vittoria è arrivato solo nel finale grazie al grande stacco ...

Il Mondiale della nostalgia : comincia Russia 2018 e un milione guardano la finale del 2006 : La replica 12 anni dopo Berlino. Il trauma di un'estate senza ascolti tv record: 45 dei primi 50 programmi più visti di sempre sono partite dell'Italia

Russia 2018 - un Mondiale da zar : vale oltre 4 miliardi : Secondo diverse stime, i Mondiali 2018 muoveranno in un mese tra i 4,2 e i 4,5 miliardi di euro, facendoli i più ricchi di sempre. Stando al presidente del comitato organizzatore, Alexei Sorokin, dal ...

Russia 2018 : Fifa non commenta visita di Blatter al Mondiale : La Fifa non ha voluto commentare una visita programmata alla Coppa del Mondo dal suo ex presidente Joseph Blatter, che è stato bandito dal calcio per sei anni. “Nessun commento”, ha detto la Fifa dopo che un portavoce dell’ex dirigente 82enne svizzero aveva detto che Blatter aveva l’intenzione di volare a Mosca dopo essere stato invitato dal presidente russo Vladimir Putin. Non è stato subito chiaro quale sarebbe stata la ...

Pronostico Francia-Australia Mondiale Gruppo C Giornata 1 16-06-2018 : Dopo tanta attesa inizia il Campionato Mondiale di calcio in Russia anche per la Francia, sicuramente una delle favorite alla vittoria finale. Il primo ostacolo dei transalpini sarà l’Australia in un match in programma sabato 16 giugno alle ore 12:00, un match che promette di infiammare l’orario di pranzo. Come arrivano Francia e Australia? Come detto in precedenza, la squadra di Deschamps è non solo la favorita nel suo girone ...

Giornata Mondiale del Donatore 2018 : sii disponibile per qualcun altro - dona sangue e condividi la vita Organizzazione Mondiale della Sanità : «Giornate come questa ci aiutano a ricordare il senso della nostra mission e ci spingono a dare sempre il massimo. Queste occasioni dimostrano che fare squadra è il modo migliore per tagliare importanti traguardi». Ciro Verdoliva, direttore generale del Cardarelli, commenta il Convegno di oggi con il quale l’ospedale ha celebrato la Giornata Mondiale del donatore di sangue. Al Cardarelli si sono ritrovati stamane, oltre al presidente Vincenzo ...

Russia 2018 - Abete : 'Senza l'Italia al Mondiale? Che tristezza' : ... nell' ambito delle iniziative della Lega Pro, legate alla finale play-off Siena-Cosenza, mentre appunto partono i Campionati del Mondo senza la nostra Nazionale, e questo lascia in tutti noi un pò ...

Russia 2018 - Abete : 'Senza l'Italia al Mondiale? Che tristezza' : ' È un momento particolare per il nostro calcio, e non solo perché in questo momento la Federazione è commissariata, e quindi abbiamo l'auspicio che si ritorni ad una normalità democratica con organi ...