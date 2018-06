Milioni di uova contaminate dall' antibiotico Lasalocid | è allarme in Europa

Fiat e Lancia stanziano nuovamente 100 Milioni di euro in incentivi : Dopo il grande successo della prima edizione di maggio, a giugno ritorna l’operazione “Imperdibili100” che mette a disposizione altri 100 milioni di incentivi per l’acquisto di modelli della gamma...

City - nuova offerta al Napoli : 55 Milioni per Jorginho - ma c'è l'ultimatum : LE CIFRE - Come riporta Sky Sport , I Citizens offrono 47 milioni di euro più 6 di bonus per l'ex regista dell'Hellas Verona, per 55 milioni di euro complessivi. Il City ha dato l'ultimatum: entro ...

Auto – Fiat e Lancia stanziano nuovamente 100 Milioni di euro : A seguito del grande successo di maggio, FCA stanzia altri 100 milioni di incentivi per l’acquisto di modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon Dopo il grande successo della prima edizione di maggio, a giugno ritorna l’operazione “Imperdibili100” che mette a disposizione altri 100 milioni di incentivi per l’acquisto di modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon. Inoltre, sempre fino al 30 giugno, il pubblico potrà ...

Elephone inaugura la sua nuova fabbrica da 27 Milioni di Euro : Elephone ha grandi progetti per il futuro ed ha da poco inaugurato la sua nuova fabbrica costata ben 27 milioni di Euro per continuare ad offrire qualità a buon prezzo nuova fabbrica ed investimenti per Elephone Elephone, azienda Cinese che produce smartphone, sta facendo notevoli investimenti nel campo e da qualche giorno ha inaugurato la […]

Russia 2018 - la nuova maglia della Nigeria sta già spopolando : già tre Milioni di ordini : Non è ancora in commercio, ma già sta andando a ruba. La nuova maglia della Nigeria sta letteralmente spopolando in rete: la nuova divisa della selezione africana ha ricevuto già tre milioni di ordini ...

Popolare Sondrio rileva PrestiNuova per 53 - 3 Milioni di euro : Banca Popolare di Sondrio ha rilevato dalla Banca Popolare di Vicenza il 100% del capitale sociale di PrestiNuova per 53,37 milioni di euro. Lo si legge in una nota della banca lombarda nella quale di ...

Cinema - in arrivo i 400 Milioni della nuova Legge. Ripensamento sulle 'windows'? : Interpretato da Claudio Santamaria , Marco Giallini e Jerzy Stuhr , è ambientato nel mondo del "recupero crediti". Il regista Antonio Morabito ha dichiarato: " Sono cresciuto guardando i film in sala,...

“Voglio i capezzoli come lei” : la nuova moda che sta conquistando Milioni di donne in tutto il mondo. Un intervento rischioso al quale si sottopongono per assomigliare alle star : a ‘cosa serve’ (senza parole) : Di mode bizzarre negli ultimi anni ne abbiamo viste a bizzeffe, tutte dettate dalle star di turno che con i loro look sempre sopra le righe scatenavano puntuali i tentativi di imitazione da parte delle fan sparse per il mondo. Dal sedere formato “maxi” in versione Kim Kardashian alle labbra siliconate e gonfie come gommoni, le povere teenager si sono sottoposte a ogni genere di tortura, spesso all’insaputa dei genitori e ...