Milano Stasera settima edizione di Radio Italia live

Basket - stasera Milano-Trento : gara-1 Finale Scudetto. Orario d’inizio e come vederla in tv e diretta streaming. Il programma completo : Scatta questa sera la serie che assegna lo Scudetto 2018 di Basket. Una Finale che pone di fronte l’EA7 Emporio Armani Milano e la Dolomiti Energia Trento. La squadra di Buscaglia sa come si vince contro l’Olimpia, ricordando il 2-0 nei quarti di Eurocup nel 2016 e soprattutto il perentorio 4-1 dello scorso anno in semiFinale, mentre Milano ha solo un dolce ricordo nel 3-0 dei quarti di Finale di due stagioni fa. Si affrontano due squadre ...