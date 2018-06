Milano | spinge e minaccia professoressa per bocciatura del figlio

Diritti tv - il Tribunale di Milano respinge il reclamo di Mediapro. Gli spagnoli : 'Preso dalla Lega un prodotto non conforme : Il Tribunale di Milano non torna sui propri passi e boccia il reclamo di Mediapro, confermando la sospensione cautelare al bando per i Diritti tv della Serie A della società spagnola. È questa la ...

Teatro - 80 attori disabili sul palco a Milano. Un’attrice : “Recitare mi spinge a superare la paura e a farmi sentire” : Il Teatro come occasione di mettersi in gioco insieme ad altri e possibilità di utilizzare il proprio corpo come risorsa, favorendo il cambiamento in positivo di atteggiamenti e percezioni. Incuriosire il pubblico, ridere insieme ad esso e abbattere le barriere, oltre che raccontare attraverso dieci spettacoli la disabilità fuori dagli stereotipi. Queste sono le scommesse della Cooperativa sociale Cascina Biblioteca che con la sua Piccola ...