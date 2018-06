Mika a Milano canta Beautiful Disaster con Fedez e ricorda la prima volta in Piazza

optimaitalia

: RT @GigiGx: Mika fa cantare Toto Cutugno a mezza Milano. E Radio Italia MUTA! ?????? #RILive - _Giada_V : RT @GigiGx: Mika fa cantare Toto Cutugno a mezza Milano. E Radio Italia MUTA! ?????? #RILive - alessiadaniele8 : RT @GigiGx: Mika fa cantare Toto Cutugno a mezza Milano. E Radio Italia MUTA! ?????? #RILive - lavaneradi : Bella la mia Milano ma anche Mika non scherza un ca**o ?? #rilive -

(Di sabato 16 giugno 2018)per Radio Italia Live - Il Concerto inDuomo sabato 16 giugno. L'artista, ormai adottato dall'Italia, fa parte della sezione Radio Italia World ed è ospite dell'evento in rappresentanza della musica internazionale.rimarrà nel nostro Paese solo un paio di giorni e, intervistato da Mirko Mengozzi nel momento delle prove per il concerto, ha raccontato un simpatico aneddoto legato alla suavisita a, un vero rito per i turisti che raggiungono il centro di:“Lache sono arrivato qui, sono atterrato a mezzanotte e sono venuto inDuomo. Mi sono seduto in una sorta di buco, dentro la Galleria Vittorio Emanuele, dove c'è il toro”.si è detto onorato di essere stato invitato a Radio Italia Live - Il Concerto, dopo le esperienze da giudice a X Factor Italia e i concerti nella penisola. In attesa del nuovo ...