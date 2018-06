: Sui migranti scontro senza precedenti in Germania: il ministro dell'Interno minaccia Merkel di andare da solo - HuffPostItalia : Sui migranti scontro senza precedenti in Germania: il ministro dell'Interno minaccia Merkel di andare da solo - HuffPostItalia : Sui migranti scontro senza precedenti nel Governo tedesco: il ministro dell'Interno vuole respingimenti di massa e… - fattoquotidiano : Germania, la questione migranti spacca il governo Merkel: ministro Seehofer tira dritto e mette a rischio riforma D… -

Quella delle migrazioni è "unaeuropea che ha bisogno di unaeuropea". Lo ha ribadito la cancelliera tedesca Angelanel suo videomessaggio settimanale, mentre il suo governo è in una situazione di stallo per lo scontro tra la stessae il suo ministro degli Interni, Horst Seehofer. La diatriba è in merito alla sua ri chiesta di respingere dei richiedenti asilo al confine. La cancelliera si oppone all'azione unilaterale, sostenendo che indebolirebbe l'Unione Europea.(Di sabato 16 giugno 2018)