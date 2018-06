Migranti | Serracchiani | in Friuli Lega taglia fondi dopo averli stanziati

sportfair

: @serracchiani Lo vuoi capire che l'Italia deve restare fuori dai migranti e occuparsi DEGLI ITALIANI??????? - didomax71 : @serracchiani Lo vuoi capire che l'Italia deve restare fuori dai migranti e occuparsi DEGLI ITALIANI??????? - sistemato5 : I migranti che ballano e cantano sul Aquarius.... hahahahahahahahaha ....stanno soffrendo tanto.....aspettando il v… - antoniettatosca : RT @UghettoSuper: Migranti, Friuli Venezia Giulia taglia un milione sul fronte dell’accoglienza: “Ridistribuire risorse a cittadini” https:… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Roma, 16 giu. (AdnKronos) – “Nell’ansia di far propaganda, lainVenezia Giulia è arrivata al punto diredeliberati dalla precedente Giunta di centrodestra per l’integrazione di stranieri regolari, atti approvati dalla stessa. E di questo Salvini va fiero, siamo all’assurdo”. Lo afferma la deputata del Pd Debora, replicando al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che addita come esempio di “buongoverno della” il taglio di un milione di euro alle spese per l’accoglienza deciso dalla RegioneVenezia Giulia, guidata dal leghista Massimiliano Fedriga. L'articolo, inSPORTFAIR.