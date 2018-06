Migranti | Salvini | non in Italia 2 navi Ong

SONDAGGI Migranti/ Con Aquarius il governo Conte perde voti - ma Salvini schizza al 59% : Il 59% degli italiani è d'accordo con la scelta di chiudere i porti. Il consenso al governo giallo-verde invece cala, per la debolezza del M5s.

Migranti : Salvini - "C'è un progetto per non far fare figli agli italiani" : "C'è un progetto per togliere la voglia di fare figli ai ragazzi italiani. Nessuno me lo toglie dalla testa, qualcuno che dice 've li mandiamo già di venti anni' sui barconi, così non dovete neanche cambiare i pannolini". A dirlo è il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Orbassano.

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui Migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi: “Io tratto con i capi di governo, non con i ministri” Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l’asse […] L'articolo Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui ...

Le tre bordate di Macron a Salvini sui Migranti : "Gli accordi si fanno tra i leader" : Volti distesi, parole di stima e amicizia, l'invito a prossime occasioni di incontro per marciare insieme per riformare l'Europa sull'immigrazione e sulla governance. Emmanuel Macron e Giuseppe Conte incedono sui convenevoli per marcare la ricucitura nei rapporti fra Italia e Francia, ma nel corso della conferenza stampa c'è un altro protagonista, assente, che viene preso di mira dalle bordate del presidente francese: Matteo Salvini.Sono ...

Migranti - Salvini : 'Pronti a bloccare barconi con cibo avvelenato' : "Il principio 'prima gli italiani' vale per la difesa dai confini, del lavoro e della salute, sono pronto a fermare anche un barcone che arriva nei nostri porti con il cibo avvelenato". Lo ha detto il ...

Parigi - pace Macron-Conte 'Voltare pagina sui Migranti'. Ma l Eliseo attacca Salvini 'Asse con Vienna e Berlino Riporta a un triste passato' : Parigi. Volti distesi e sorridenti in conferenza stampa. 'Sintonia' e 'convergenza' sono le parole più ripetute. Macron e Conte siglano la pace, o almeno l'armistizio, tra Italia e Francia dopo lo ...

Migranti - Merkel al capolinea? Rottura col Csu - governo a rischioCon Seehofer-Salvini-Kurz traballa : La leadership di Angela Merkel è ai minimi storici. Si riaccende lo scontro con Seehofer sui Migranti e il governo rischia. La cancelliera deve cedere o rilanciare prima dell'incontro con Conte Segui su affaritaliani.it

Migranti - Salvini : 'Se noi andassimo a Ventimiglia i cinici sarebbero dall'altra parte della frontiera' : 'L'Italia sarà protagonista di una proposta quindi la smettiamo di andare a rimorchio degli altri'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul tema dei Migranti. 'Ho già condiviso con ...

Migranti - Salvini : nuova proposta Italia : 13.16 "L'Italia sarà protagonista di una proposta, smettiamo di andare a rimorchio degli altri". Così a Genova il ministro dell'Interno, sul tema Migranti."Ho già condiviso con tedeschi e austriaci che le frontiere esterne,quindi il Mediterraneo, vanno difese con uomini e soldi" Poi, conclusa la visita all'agente di Ps ferito da un giovane poi rimasto ucciso: "Capisco il dolore della mamma ma sono al fianco di chi porta la divisa, ha fatto ...

Genova - Salvini : "Entro due settimane la sperimentazione dei taser". E sui Migranti : "A Ventimiglia i cinici sono oltrefrontiera" : Il ministro dell'Interno visita in ospedale l'agente ferito da un ragazzo di 20 anni, che è poi stato ucciso da un poliziotto. Alla madre del giovane manda a dire: "Se suo figlio non avesse usato quel coltello sarebbe ancora vivo"

Aquarius - vertice Conte-Macron a Parigi/ Disgelo Italia-Francia? Salvini : nave Migranti in Spagna - no crociera : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è Disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Migranti : Salvini - stop a navi straniere : ANSA, - ROMA, 14 GIU - "L'obiettivo è che non ci siano più navi battenti bandiere straniere che portano Migranti in Italia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, conversando con i ...