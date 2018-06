Migranti | Salvini non abbassa i toni | Le navi delle Ong si cerchino altri

Salvini : in arrivo altre due navi Migranti cerchino altri porti : Roma, 16 giu. , askanews, 'Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna , arrivo previsto domani mattina, altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda , Lifeline e Seefuchs, sono ...

Migranti - Salvini : "Le due navi di Ong non attraccheranno in Italia" : Archiviato il caso della nave Aquarius, ancora in viaggio verso la Spagna dopo esser rimasta bloccata per tre giorni tra l'Italia e Malta a causa del divieto di attracco in Italia, il caso rischia di ripetersi con altre due imbarcazioni che al momento si trovano al largo della Libia.L'imbarcazione Seefuchs dell'Ong olandese Sea-Eye e la nave Lifeline stanno effettuando operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo e il Ministro dell'Interno ...

SONDAGGI Migranti/ Con Aquarius il governo Conte perde voti - ma Salvini schizza al 59% : Il 59% degli italiani è d'accordo con la scelta di chiudere i porti. Il consenso al governo giallo-verde invece cala, per la debolezza del M5s.

Migranti : Salvini - "C'è un progetto per non far fare figli agli italiani" : "C'è un progetto per togliere la voglia di fare figli ai ragazzi italiani. Nessuno me lo toglie dalla testa, qualcuno che dice 've li mandiamo già di venti anni' sui barconi, così non dovete neanche cambiare i pannolini". A dirlo è il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Orbassano.

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui Migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi: “Io tratto con i capi di governo, non con i ministri” Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l’asse […] L'articolo Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui ...