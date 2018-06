Migranti : Salvini - la pacchia è stra-finita : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – Tweet al vetriolo di Matteo Salvini contro Mission Lifeline. Dopo il post in cui la ong tedesca lo aveva definito “fascista”, il vicepremier e ministro dell’Interno risponde durissimo via social, avvertendo: “La pacchia è stra-finita” . “La nave Ong Lifeline – si legge sul profilo Twitter ufficiale del leader leghista – commenta: “Quando i fascisti ci fanno ...

Migranti - Salvini chiude i porti italiani : 'Aquarius' sbarchi a Malta'. L'isola rifiuta : Tra le onde del Mediterraneo sta navigando ora l’Aquarius, la sola nave di una organizzazione non governativa presente nelle acque, con a bordo 629 profughi, tra i quali figurano 123 ragazzi non ancora maggiorenni, 11 bimbi e 7 donne in dolce attesa. La nave arrivera' fra poco vicine alle coste dell’isola di Malta e, se si vedra' chiudere i porti, sara' costretta a rimanere al largo, perché l’Italia non le donera' approdo. Questa la ...

Trump l'aveva detto : i sondaggi danno ragione a Salvini sui porti chiusi ai Migranti e sull'Europa : Donald Trump lo ha detto ieri molto chiaramente, "sembra che la linea dura sui migranti ora paghi". Matteo Salvini sta cavalcando la questione migranti e i sondaggi sono dalla sua parte. La strategia "porti chiusi", che ancora oggi il ministro dell'Interno conferma impedendo l'attracco alle navi di due Ong provenienti dalla Libia, piace alla maggioranza degli italiani.Sul Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli espone i risultati dell'ultima ...

Migranti - Salvini : “Altre due navi di ong olandesi a largo della Libia. Si cerchino porti non italiani dove dirigersi” : Dopo Aquarius, ora tocca a Lifeline e Seefuchs. Alla vigilia dell’approdo a Valencia della nave con oltre 600 Migranti a bordo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini non cambia registro e annuncia lo stesso trattamento per altre due imbarcazioni di organizzazioni non governative che non battono bandiera italiana: porti chiusi. Il leader leghista lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, ribadendo la linea di chiusura ...