Migranti | Salvini e Toninelli contro Olanda Ultime notizie | “Richiami le navi Ong

Aquarius - vertice Macron-Conte/ Intesa sui Migranti - ma Salvini "sabota" l'accordo : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? E l'inquilino dell'Eliseo rifila una stoccata a Salvini sulla leadership.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Migranti - Salvini dice no a navi Ong in Italia. La replica : 'Fascista' - : Il ministro su Fb annuncia che due navi di Ong straniere sono al largo delle coste della Libia e avverte: "Cerchino altri porti". Botta e risposta via Twitter. Lifeline: "Fascisti ci fanno propaganda".

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre due navi. L’ong : “Ci dicano dove andare”. In Francia parte dei Migranti di Aquarius : I casi come quello di Aquarius stanno per moltiplicarsi. Alla vigilia dell’approdo a Valencia delle tre navi (di cui due della Marina italiana) con gli oltre 600 migranti salvati dieci giorni fa, il ministro dell’Interno Matteo Salvini non cambia registro e annuncia lo stesso trattamento per altre due imbarcazioni di organizzazioni non governative che non battono bandiera italiana. “porti chiusi“, dunque, anche per ...

Perché Salvini continuerà con la linea dura su Migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Sintonia totale - Crimi (M5S) parla come Salvini. Stretta sulle Ong : "Pacchia finita per chi specula sui Migranti" : "La pacchia è finita per chi specula sui migranti" per quelli che "sui 600 migranti" a bordo dell'Aquarius che vanno a Valencia "avrebbero lucrato 600mila euro al mese chissà per quanto tempo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi a un convegno di Area Dg a Catania. "C'è un albergatore che non ha potuto accogliere 50 persone per un mese - ha aggiunto - una cooperativa che non ha avuto un ...

Migranti - SALVINI : “NAVI ONG NON SBARCHERANNO IN ITALIA”/ Lifeline attacca : “Fascista”. Il vicepremier ribatte : MIGRANTI, Matteo SALVINI su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:04:00 GMT)

Migranti - Salvini : Io fascista? Pseudo ong mai più in Italia : Roma, 16 giu. , askanews, 'Una Pseudo associazione di volontariato che dà del 'fascista' al vice premier Italiano? Questi non toccheranno mai più terra in Italia'. Così il vice premier e ministro dell'...

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre 2 navi. Insulti da Ong - il vicepremier : «Pacchia stra-finita - mai più in Italia» : Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell?Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della...

Migranti : Salvini - la pacchia è stra-finita : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – Tweet al vetriolo di Matteo Salvini contro Mission Lifeline. Dopo il post in cui la ong tedesca lo aveva definito “fascista”, il vicepremier e ministro dell’Interno risponde durissimo via social, avvertendo: “La pacchia è stra-finita” . “La nave Ong Lifeline – si legge sul profilo Twitter ufficiale del leader leghista – commenta: “Quando i fascisti ci fanno ...

Migranti - Salvini : «Altre due navi ong dalla Libia - non sbarcheranno in Italia». La ong Lifeline : «Fascista» : La ong Lifeline attacca il vicepremier, che ribatte: «A casa nostra comandiamo noi, la pacchia è strafinita».

Migranti - Salvini : «Due Ong al largo della Libia in attesa di Migranti? Non attraccherete in Italia» : Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell?Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della...

Due nuove ong cariche di Migranti verso l'Italia - Salvini : 'Dovranno cercarsi altri porti' : Aquarius verso Mallorca, altre 2 ong all'orizzonte libico Aquarius, la nave ong con a bordo 629 migranti, è divenuto il simbolo di una nuova strategia politica volta a contrastare il business dell'...