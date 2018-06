Migranti | Pm Zuccaro | “Ong parte di un sistema sbagliato Si affida la porta di ingresso

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 giugno 2018) “Le Ong fannodi unprofondamente, chelad’accesso all’Europa a trafficanti che sono criminali senza scrupolo. Questo è l’aspettodelle cose che non risponde né a senso di umanità né di solidarietà. E non parlo di inchieste in corso, non lo farei con i giornalisti, ma di un fenomeno generale”. Lo ha detto il procuratore di Catania Carmeloa margine del convegno su “Le nuove frontiere dell’immigrazione” dell’associazione Area Democratica per la Giustizia L'articolo, Pm: “Ongdi un. Siladiall’Ue ai trafficanti” proviene da Il Fatto Quotidiano.