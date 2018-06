Migranti | Oxfam accusa la Francia | ' Maltrattamenti a Ventimiglia'

Migranti - Oxfam : “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i bambini” : I minori non accompagnati che cercano di attraversare la frontiera nella zona di Ventimiglia vengono maltrattati dalla polizia francese. Appena presi in custodia, sono immediatamente rispediti indietro con procedure illegali per le leggi nazionali e internazionali: a denunciarlo un rapporto dell'Ong umanitaria Oxfam.Continua a leggere

Migranti - Oxfam : “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i bambini” : Migranti, Oxfam: “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i bambini” I minori non accompagnati che cercano di attraversare la frontiera nella zona di Ventimiglia vengono maltrattati dalla polizia francese. Appena presi in custodia, sono immediatamente rispediti indietro con procedure illegali per le leggi nazionali e internazionali: a denunciarlo un rapporto dell’Ong umanitaria Oxfam.Continua […] L'articolo Migranti, ...

Migranti - Oxfam : "Così la Francia rispedisce in Italia i bimbi non accompagnati" : La Ong rende noto un rapporto in cui racconta di 12enni detenuti senza cibo né acqua e minorenni messi su un treno per l'Italia con i documenti contraffatti Salvini: "Non decidono loro dove finire la ...

Migranti - Oxfam : “Agenti Francia maltrattano e cacciano bambini” : Migranti, Oxfam: “Agenti Francia maltrattano e cacciano bambini” Migranti, Oxfam: “Agenti Francia maltrattano e cacciano bambini” Continua a leggere L'articolo Migranti, Oxfam: “Agenti Francia maltrattano e cacciano bambini” proviene da NewsGo.

Migranti - Oxfam : abusi agenti Francia : ANSA, - ROMA, 15 GIU - Bambini Migranti non accompagnati vittime di maltrattamenti da parte di guardie di frontiera francesi, detenuti e rispediti dalla Francia attraverso il confine italiano a ...