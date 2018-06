Migranti - Olanda risponde a Toninelli : “Non si tratta di nostre Ong” : Migranti, Olanda risponde a Toninelli: “Non si tratta di nostre Ong” Migranti, Olanda risponde a Toninelli: “Non si tratta di nostre Ong” Continua a leggere L'articolo Migranti, Olanda risponde a Toninelli: “Non si tratta di nostre Ong” proviene da NewsGo.

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre due ong. Toninelli : “L’Olanda richiami le sue navi che violano codice di condotta” : I Migranti dell’Aquarius stanno per sbarcare in Spagna e così il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo una settimana può cambiare obiettivo. Questa volta sono due ong tedesche che operano davanti alla costa della Libia con navi con bandiera olandese, Lifeline (“La linea della vita”, in inglese) e Seefuchs (“Volpe del mare”, in tedesco). Torna l’hashtag #chiudiamoiporti, torna l’ormai consueto ...

Migranti - Salvini e Toninelli contro Olanda/ Ultime notizie : “Richiami le navi Ong Lifeline e Seefuchs” : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:12:00 GMT)

Olanda : i giubbotti che salvano la vita dei Migranti due volte : La fantastica idea di un’azienda olandese, la Markers Unite: riciclare i giubbotti di salvataggio abbandonati sulle coste del Mediterraneo per farne delle borse. Di più: assumere i migranti stessi per fare le borse, dando loro una prima possibilità di imparare l’olandese e stringere nuove relazioni sociali, di iniziare a rifarsi una vita insomma. Amsterdam, un nuovo futuro per chi arriva nel Paese della tolleranza Thami Schweichler, direttore e ...

Sbarchi - l'Olanda attacca l'Italia : "Registrate e tenetevi i Migranti" : L'attacco arriva dall'Olanda. E punta dritto a Roma. Il ministro dell'Immigrazione, Mark Harbers, ha scritto alla Commissione europea per denunciare il fatto che gran parte dei migranti che entrano nel suo paese non sono registrati al momento del loro arrivo nell'Unione Europea. "Finiamo col concedere protezione -si legge in una lettera rimasta top secret per due mesi - a un ampio numero di richiedenti asilo che hanno coscientemente rifiutato di ...