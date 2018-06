Migranti : nuova ondata verso Italia - 500 soccorsi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Salvini : nuova proposta Italia : 13.16 "L'Italia sarà protagonista di una proposta, smettiamo di andare a rimorchio degli altri". Così a Genova il ministro dell'Interno, sul tema Migranti."Ho già condiviso con tedeschi e austriaci che le frontiere esterne,quindi il Mediterraneo, vanno difese con uomini e soldi" Poi, conclusa la visita all'agente di Ps ferito da un giovane poi rimasto ucciso: "Capisco il dolore della mamma ma sono al fianco di chi porta la divisa, ha fatto ...

Migranti : avvocati diritti umani - Nuova destra al governo ripropone blocchi navali’ : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) – “è fatto notorio come i Migranti che fuggono dalla Libia siano sottoposti a tortura e violenza di ogni genere. Il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite del 12 febbraio 2018 offre una visione degli sviluppi in tema di situazione umanitaria e rispetto dei diritti umani in quell’area del tutto sconvolgente. I Migranti sono in pericolo non solo nel momento del ‘transito’ ...

Migranti - Salvini fissa la nuova linea : sbarchi solo da navi militari : È questo l'obiettivo della sua politica, quello di limitare le operazioni di salvataggio indiscriminato, le navi umanitarie piazzate sotto costa che comunicano con i trafficanti di esseri umani e che ...

Tunisia - nuova strage di Migranti in mare : «Eravamo in 180 - tantissimi sono morti» : Nova strage in mare. Secondo naufragio in meno di 24 ore: almeno 46 migranti sono morti e altri 68 sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale viaggiavano è affondata al...

Migranti - polizia e telecamere speciali in Croazia per monitorare 'nuova rotta balcanica' : Provengono da Afghanistan, Siria, Pakistan, Bangladesh, Iran e Iraq e cercano di passare i confini dell'Europa aprendo nuovi sentieri, sono soprattutto uomini e ragazzi che viaggiano soli -

Fra i Migranti della tendopoli di Sarajevo dove passa la nuova rotta balcanica : Tutto accade davanti al palazzo con questa scritta incisa all’ingresso: «Qui dei criminali serbi, nella notte tra il 25 e il 26 agosto 1992, hanno dato fuoco alla Biblioteca nazionale e universitaria di Bosnia e Erzegovina. Più di 2 milioni di libri, giornali e documenti sono scomparsi tra le fiamme. Non dimenticate»....

Merkel - con Migranti nuova forma antisemitismo in Germania :

Berlino - Macron incontra Merkel : "nuova Europa entro giugno"/ Ultime notizie - Siria e Migranti i temi caldi : Macron incontra Merkel, "nuova Europa entro giugno": vertice oggi a Berlino per discutere sul futuro dell'Ue. La situazione in Siria, migranti e Iran tra i temi centrali.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:17:00 GMT)