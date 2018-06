Migranti | Maullu Fi | Forza Italia è per la linea dura

sportfair

: Migranti, Maullu (FI): 'Generosità francese è falsa e tardiva' - - Agenpress : Migranti, Maullu (FI): 'Generosità francese è falsa e tardiva' - - Agenpress : Migranti, Maullu (FI): 'Forza Italia per linea dura' - - stefanomaullu : RT @Agenpress: Migranti, Maullu (Fi): 'Francesi accoglienti… con porti degli altri' - -

(Di sabato 16 giugno 2018) Milano, 16 giu. (AdnKronos) – “In materia di immigrazione,è per la, su questo non vi è alcun dubbio. Unacontro le Ong, contro i trafficanti di esseri umani, contro gli sbarchi incontrollati di immigrati irregolari sulle nostre coste”. Lo afferma Stefano, europarlamentare azzurro che aggiunge: “L’approccio del ministro Salvini è sicuramente servito per lanciare un messaggio forte agli altri Stati membri, ma il problema deve essere risolto innanzitutto a livello europeo”. Da questo punto di vista, conclude, “è necessario che l’Europa si attivi immediatamente per accelerare i propri aiuti finanziari all’Africa, in modo tale da colpire il problema direttamente alla radice”. L'articolo(Fi),è per laSPORTFAIR.