Migranti | il mercato della prostituzione giovanile tra la Nigeria e l’Italia | spiegato

(Di sabato 16 giugno 2018) La tratta di ragazze dallaall'Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi più persistenti e difficili da contrastare. L'Italia è tra le destinazioni principali di questo business. Il fenomeno è però ben mimetizzato e molto più complesso di quanto appare. In questo longform interattivo realizzato da The Visual Agency per Visualeyed e pubblicato in esclusiva da Il Sole 24 Ore, vengono ricostruiti il dietro le quinte del racket e spiegati i suoi meccanismi ...