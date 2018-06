Migranti | Fratoianni | senza Ong si torni a ‘Mare nostrum’

sportfair

: Fratoianni (Leu): “Sui migranti governo banditesco, ma il Pd ha aperto strada a deriva di destra” - PersonismoSTT : Fratoianni (Leu): “Sui migranti governo banditesco, ma il Pd ha aperto strada a deriva di destra” - fedeli_paolo : RT @Sinistrait_: #migranti @NFratoianni : 'Su #Aquarius governo vigliacco, ma Pd ha aperto la strada a deriva di destra' @liberi_uguali h… - Sinistrait_ : RT @Sinistrait_: #migranti @NFratoianni : 'Su #Aquarius governo vigliacco, ma Pd ha aperto la strada a deriva di destra' @liberi_uguali h… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Roma, 16 giu. (AdnKronos) – ‘Ai leghisti e ai grillini fanno schifo le Ong che salvano vite umane nel Mediterraneo? Hanno due alternative: o far annegare uomini, donne e bambini in mare oppure ripristinare la missione militare italiana ‘Mare nostrum’. Bastano pochi giorni in Parlamento e alcune settimane per organizzarla. Si decidano’. Lo afferma Nicola, di ‘Liberi e uguali’. L'articoloOng sia ‘Mare nostrum’ SPORTFAIR.