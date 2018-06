Migranti - Crimi : “Pacchia finita per chi ha speculato” : Catania, 16 giu. (Adnkronos) – “La pacchia è finita per chi specula sui , per quelli che sui 600 Migranti a bordo dell’Aquarius che vanno a Valencia avrebbero lucrato 600mila euro al mese chissà per quanto tempo”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Vito Crimi, a un convegno di ‘Area Democratica per la giustizia’ a Catania. “C’è un albergatore che non ha potuto accogliere ...

Sintonia totale - Crimi (M5S) parla come Salvini. Stretta sulle Ong : "Pacchia finita per chi specula sui Migranti" : "La pacchia è finita per chi specula sui migranti" per quelli che "sui 600 migranti" a bordo dell'Aquarius che vanno a Valencia "avrebbero lucrato 600mila euro al mese chissà per quanto tempo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi a un convegno di Area Dg a Catania. "C'è un albergatore che non ha potuto accogliere 50 persone per un mese - ha aggiunto - una cooperativa che non ha avuto un ...

Migranti : Crimi - stretta su Ong : ANSA, - CATANIA, 16 GIU - "Anche in queste ore ci sono delle navi italiane che hanno raccolto Migranti e che arrivano nei porti. Il governo italiano sta facendo una stretta sull'utilizzo delle Ong, ...

Migranti - Crimi : “Chiusura dei porti? Il blocco degli sbarchi è un deterrente per chi si imbarca” : Un momento dell’intervento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Crimi (M5s) nel corso di un convegno a Catania di Area Dg su “Le nuove frontiere dell’immigrazione”. L'articolo Migranti, Crimi: “Chiusura dei porti? Il blocco degli sbarchi è un deterrente per chi si imbarca” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti - “patto criminale tra Italia e Libia : nei lager sul Mediterraneo torture - stupri e schiavi. L’Europa apra gli occhi” : L’inferno esiste ed è in Libia. Dove centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini vengono ogni giorno torturati nel fisico e annientati nella mente. Proprio come nei campi di concentramento nazisti. Sepolti vivi e dimenticati in quell’enorme buco nero che è diventata la Libia dopo gli accordi dell’estate 2017 tra il governo Italiano guidato da Paolo Gentiloni e quello di Fayez Al Sarraj. Quell’intesa, definita “disumana” dalle Nazioni Unite, ...

Migranti - Salvini : “Tunisia? Non tutti galeotti ma...”/ Il suo piano contro l'accoglienza indiscriminata : Migranti, Salvini: “Tunisia? Non tutti galeotti ma...” Il piano del Ministro dell'Interno contro l'accoglienza indiscriminata: promette di tagliare i finanziamenti alle cooperative(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:16:00 GMT)

Migranti lgbt - ripudiati a casa e discriminati nelle strutture d’accoglienza. Arcigay : “Decreto Minniti peggiora la situazione” : “Un giorno eravamo in cucina, guardavamo in tv un programma sui Migranti lgbt. I miei compagni africani hanno cominciato a dire: ‘L’Italia è un Paese di merda, accetta gli omosessuali’. Ancora una volta non mi sono sentito libero”. Alain, 22 anni, è scappato da chi lo picchiava e lo chiamava demonio. Si è lasciato alle spalle il Camerun, dove essere omosessuale è reato, per chiedere in Italia la protezione internazionale. Ma la paura è rimasta a ...