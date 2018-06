Migranti | Aquarius verso Valencia Arrivo previsto per domenica mattina

SONDAGGI Migranti/ Con Aquarius il governo Conte perde voti - ma Salvini schizza al 59% : Il 59% degli italiani è d'accordo con la scelta di chiudere i porti. Il consenso al governo giallo-verde invece cala, per la debolezza del M5s.

Migranti - Macron : "Rafforzare rapporti con Paesi d'origine" | Conte : "Aquarius? Caso chiuso" : Conferenza stampa congiunta tra il presidente francese e il premier italiano. Il primo: "La risposta alla crisi migratoria sia europea, non nazionale". Il secondo: "Bisogna voltare pagina. Piena condivisione con il ministro dell'Interno e con quello dell'Infrastrutture".

Migranti - Macron : "Bisogna rafforzare rapporti con Paesi d'origine" | Conte : "Aquarius? Il caso è chiuso"

L'Aquarius fa rotta verso Valencia - ma ci sono due Migranti dispersi : Dove si trova la nave Aquarius? E in che condizioni sono i migranti a bordo? Secondo le ultime notizie, la nave di Sos Mediterranée con un centinaio di migranti a bordo, alla quale nei giorni scorsi...

Migranti - Francia : pronti ad accogliere parte di profughi Aquarius

Odissea Aquarius - la nave di Migranti cambia rotta e ora si dirige verso la Sardegna Video : L’istruttoria per il riconoscimento avverrà in Spagna. La decisione dovuta al maltempo. Sos Mediterranee spiega: «Le persone a bordo sono esauste, scioccate e con il mal di mare». Salvini ribatte: «Problemi loro. A giorni ci saranno novità sul ruolo delle ong»